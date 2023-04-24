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Його сік - отрута. У Чорнобилі зацвіла рослина, яку українці вважають магічною (фото)

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Понеділок 24 квітня 2023 10:09
Його сік - отрута. У Чорнобилі зацвіла рослина, яку українці вважають магічною (фото) У Чорнобилі зацвів барвінок (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику весна давно увійшла до своїх прав і природа чарівно ожила. Так, зацвіла і рослина барвінок, яка дуже поширена на цій території.

Прекрасні фотографії рослини показали на сторінці заповідника у Facebook.

5 цікавих фактів про барвінку

Барвінок - це одна з найстійкіших вічнозелених рослин, що росте в різних кліматичних умовах. Також він поширений у Чорнобильському заповіднику: росте на лісових галявинах, у чагарниках, цвинтарях, покинутих селах.

Народні назви – могильник, хрещений барвінок.

В Україні барвінок наділяли багатьма магічними та символічними властивостями – це і вічне нев'януче кохання, і нестаріюче життя, і захист від нечистої сили, і пам'ять роду.

Барвінком прикрашали свічки та люльки, весільні короваї та вінки молодиць, додавали до традиційних букетів, але й висаджували на могилах.
Ця рослина успішно використовувалася у народній медицині. Однак сік барвінку є отрутою.

Його сік - отрута. У Чорнобилі зацвіла рослина, яку українці вважають магічною (фото)Його сік - отрута. У Чорнобилі зацвіла рослина, яку українці вважають магічною (фото)Його сік - отрута. У Чорнобилі зацвіла рослина, яку українці вважають магічною (фото)Його сік - отрута. У Чорнобилі зацвіла рослина, яку українці вважають магічною (фото)У Чорнобилі зацвів барвінок (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Нещодавно ми розповідали про те, що в Чорнобилі помітили унікальних лосів-близнюків.

Раніше ми писали, що Чорнобильську зону підтоплює вода і які наслідки це несе для екології.

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