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Зубов больше, чем у акулы. В Чернобыле показали удивительное существо (фото)

В Чернобыле показали улитку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике показали удивительное животное. Речь идет об улитке, которая лишена слуха и зрения.

Фотографиями моллюска поделились на официальной странице в Facebook.

Что известно о виноградной улитке

Эти беспозвоночные и мягкотелые брюхоногие, защищенные раковиной, живут практически повсюду. Улитки являются удивительными существами.

Например, у них нет слуха и они практически ничего не видят, поэтому общаются через прикосновения.

Улитки обладают невероятной силой, они могут нести в 10 раз больший груз, чем их собственный вес.

В то же время они полностью заслужили репутацию самых медленных созданий на Земле, преодолевая в среднем 7 сантиметров в минуту.

Кстати, улитки не жуют, а перетирают пищу с помощью 25 тысяч мелких зубов. У них их больше, чем у любой акулы. Соль и сахар для улиток равнозначны яду.

В Чернобыле показали виноградных улиток (фото: Виктор Кучинский/facebook.com/zapovidnyk2018)

Ранее мы писали, что в Чернобыле зацвело растение, которое украинцы считают магическим.

А также рассказывали о том, что в Чернобыле заметили уникальных лосей-близнецов.

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