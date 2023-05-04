Зубов больше, чем у акулы. В Чернобыле показали удивительное существо (фото)

В Чернобыльском заповеднике показали удивительное животное. Речь идет об улитке, которая лишена слуха и зрения.
Фотографиями моллюска поделились на официальной странице в Facebook.
Эти беспозвоночные и мягкотелые брюхоногие, защищенные раковиной, живут практически повсюду. Улитки являются удивительными существами.
Например, у них нет слуха и они практически ничего не видят, поэтому общаются через прикосновения.
Улитки обладают невероятной силой, они могут нести в 10 раз больший груз, чем их собственный вес.
В то же время они полностью заслужили репутацию самых медленных созданий на Земле, преодолевая в среднем 7 сантиметров в минуту.
Кстати, улитки не жуют, а перетирают пищу с помощью 25 тысяч мелких зубов. У них их больше, чем у любой акулы. Соль и сахар для улиток равнозначны яду.
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