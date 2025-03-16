Зуби будуть здоровими та білосніжними завдяки цим простим правилам

Як доглядати за порожниною рота

Стоматолог Бен Харгрів розповів, що часто воду з лимоном і яблучний оцет хвалять за оздоровчі переваги. Однак, вживання може завдати шкоди зубам у довгостроковій перспективі.

Зокрема, яблучний оцет може пошкодити зубну емаль.

Лікар також порадив не використовувати зубні щітки з жорсткою щетиною та абразивну зубну пасту. Вони можуть відчистити плями, але вони також можуть з часом пошкодити верхній шар зубів.

Найкраще використовувати зубні щітки з м’якою щетиною, це настільки ж ефективно й не будете завдавати шкоди зубам і яснам.

До того ж варто уникнути покупки засобів для відбілювання зубів. Це може призвести до хімічних опіків.

Яких помилок уникати

Догляд за зубами - це важлива частина здоров’я, і неправильні звички можуть призвести до серйозних проблем. Ось кілька поширених помилок:

пропускання чищення перед сном - це одна з найпоширеніших помилок. Відсутність чищення зубів перед сном сприяє накопиченню бактерій та розвитку карієсу

не використання зубної нитки - чистити тільки поверхню зубів недостатньо. Зубна нитка допомагає видаляти залишки їжі та бактерії між зубами, де щітка не досягає

чистка зубів одразу після їжі - особливо коли в раціоні були кислоти (цитрусові, газовані напої), зуби стають більш вразливими. Краще почекати хоча б 30 хвилин перед чищенням

використання старої зубної щітки - заміна щітки раз на три місяці важлива для ефективного очищення. Застаріла щітка не буде достатньо чистити зуби

зловживання відбілювальними пастами - вони можуть давати швидкий ефект, відбілювальні пасти можуть бути агресивними для емалі при частому використанні

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