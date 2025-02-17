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Стоматолог назвала зубну щітку, яка найкраще бореться з карієсом

Понеділок 17 лютого 2025 14:36
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Стоматолог назвала зубну щітку, яка найкраще бореться з карієсом Стоматолог розповіла, яка зубна щітка краща (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зубна щітка має великий вплив на загальну гігієну порожнини рота. Варто обирати правильну щітку щоб запобігти виникненню карієсу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку стоматолога Суріни Сегал.

Яка зубна щітка краща

Лікар розповіла, яка різниця між електричною зубною щіткою та ручною. Якщо обирати звичайну щітку, то все полягає в обертанні, натисканні та правильному куті. Тоді як електрична зубна щітка зробить всю роботу за вас.

"Не зрозумійте мене неправильно: ручна зубна щітка, якою користуються належним чином, дивовижна, але простоту електричної зубної щітки просто важко перемогти", - додала стоматолог.

Також лікар назвала дві речі, які вона ніколи б не зробила:

  • це включає чищення зубів після сніданку
  • полоскання рота водою після чищення

Належна гігієна ротової порожнини допоможе підтримувати чистоту рота та уникнути будь-яких болісних поїздок до стоматолога.

Щетина електричної зубної щітки вібрує або обертається, допомагаючи видалити наліт із зубів і ясен. Вібрація забезпечує більше мікрорухів щоразу, коли ви проводите щіткою по зубах.

Дослідження показали, що загалом електричні зубні щітки дійсно зменшують наліт і усувають ознаки гінгівіту більше, ніж ручні зубні щітки.

Коли замінювати зубну щітку

Змінюйте зубну щітку кожні три місяці. Швидше замініть зубну щітку, якщо вона виглядає потертою або якщо ви користувалися нею, коли були хворі.

Як електричні, так і ручні зубні щітки ефективні для чищення зубів, якщо ви використовуєте належну техніку та чистите зуби достатньо довго. Загалом, електрична зубна щітка може полегшити чищення зубів, що призведе до кращого видалення нальоту.

@drsurinasehgal Team electric or manual #dentist #dentistry #fyp #fypage #dentaltips original sound - Dr Surina Sehgal

Раніше ми повідомляли, чи потрібно змочувати зубну щітку у воді перед нанесенням пасти.

Читайте також, чому не можна чистити зуби під час прийому душу.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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