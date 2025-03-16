Зубы будут здоровыми и белоснежными благодаря этим простым правилам

Правильный уход за зубами - залог их здоровья на долгие годы. Даже незначительные ошибки во время чистки могут привести к проблемам. Стоит правильно ухаживать за полостью рта, чтобы свести к минимуму походы к стоматологу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily mail.
Стоматолог Бен Харгрив рассказал, что часто воду с лимоном и яблочный уксус хвалят за оздоровительные преимущества. Однако, употребление может нанести вред зубам в долгосрочной перспективе.
В частности, яблочный уксус может повредить зубную эмаль.
Врач также посоветовал не использовать зубные щетки с жесткой щетиной и абразивную зубную пасту. Они могут отчистить пятна, но они также могут со временем повредить верхний слой зубов.
Лучше всего использовать зубные щетки с мягкой щетиной, это столь же эффективно и не будете наносить вреда зубам и деснам.
К тому же стоит избежать покупки средств для отбеливания зубов. Это может привести к химическим ожогам.
Уход за зубами - это важная часть здоровья, и неправильные привычки могут привести к серьезным проблемам. Вот несколько распространенных ошибок:
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