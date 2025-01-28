Що станеться з зубами, якщо їх не чистити перед сном?

Гігієна ротової порожнини - ключовий елемент турботи про своє здоров’я. Проте багато людей іноді нехтують вечірнім чищенням зубів, думаючи, що це не завдасть серйозної шкоди. Але стоматологи наголошують: пропускання вечірньої процедури може мати серйозні наслідки для здоров’я зубів, ясен і навіть загального стану організму.

Що станеться з вашими зубами, якщо ви не будете їх чистити ввечері - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Наслідки для зубів та ясен

Карієс

Протягом дня на зубах накопичується тонкий шар нальоту, який містить залишки їжі та бактерії. Якщо його не зняти ввечері, бактерії починають активно розмножуватися. Вони переробляють цукри з їжі у кислоту, яка руйнує емаль. Згодом це може призвести до розвитку карієсу, що вимагає лікування у стоматолога.

Запалення ясен

Наліт, що залишається на зубах, подразнює ясна, викликаючи почервоніння, кровоточивість і набряк. Цей стан називається гінгівіт. Якщо його не лікувати, запалення може перейти у пародонтит - серйозне захворювання, що руйнує тканини навколо зубів і може призвести до їх втрати.

Неприємний запах із рота (галітоз)

Під час сну вироблення слини суттєво зменшується, що створює ідеальні умови для розмноження бактерій. Як результат - сильний неприємний запах з рота, з яким важко впоратися навіть зранку.

Ризик втрати зубів

Якщо вечірня гігієна порожнини рота ігнорується систематично, бактерії починають руйнувати не лише емаль, а й внутрішні тканини зубів. Це призводить до утворення глибоких каріозних порожнин, розвитку інфекцій і, зрештою, втрати зубів.

Вплив на загальне здоров’я

Нехтування чищенням зубів може вплинути не лише на стан ротової порожнини, а й на весь організм. Бактерії, які потрапляють у кров через пошкоджені ясна, можуть стати причиною серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та навіть інфекційних ускладнень в інших органах.

Як правильно доглядати за зубами?

Чистіть зуби двічі на день - вранці після сніданку та ввечері перед сном.

Використовуйте зубну нитку для видалення залишків їжі між зубами.

Полощіть ротову порожнину спеціальним ополіскувачем, щоб зменшити кількість бактерій.

Обирайте зубну пасту з фтором - це зміцнює емаль і допомагає запобігти карієсу.

Регулярно відвідуйте стоматолога (щонайменше раз на 6 місяців) для профілактичного огляду.

Чому вечірнє чищення зубів особливо важливе?

Саме ввечері, перед сном, ми маємо змогу усунути наліт і залишки їжі, які накопичилися за день. Якщо цього не зробити, бактерії отримують цілу ніч для активного розмноження, що суттєво збільшує ризик ураження зубів і ясен.

Тож не ігноруйте просту, але важливу звичку догляду за зубами перед сном. Це не лише забезпечить здорову усмішку, але й допоможе уникнути серйозних проблем у майбутньому!