Зуби будуть здоровими та білосніжними завдяки цим простим правилам

Правильний догляд за зубами - запорука їхнього здоров’я на довгі роки. Навіть незначні помилки під час чищення можуть призвести до проблем. Варто правильно доглядати за порожниною рота, щоб звести до мінімуму походи до стоматолога.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily mail .

Як доглядати за порожниною рота

Стоматолог Бен Харгрів розповів, що часто воду з лимоном і яблучний оцет хвалять за оздоровчі переваги. Однак, вживання може завдати шкоди зубам у довгостроковій перспективі.

Зокрема, яблучний оцет може пошкодити зубну емаль.

Лікар також порадив не використовувати зубні щітки з жорсткою щетиною та абразивну зубну пасту. Вони можуть відчистити плями, але вони також можуть з часом пошкодити верхній шар зубів.

Найкраще використовувати зубні щітки з м’якою щетиною, це настільки ж ефективно й не будете завдавати шкоди зубам і яснам.

До того ж варто уникнути покупки засобів для відбілювання зубів. Це може призвести до хімічних опіків.

Яких помилок уникати

Догляд за зубами - це важлива частина здоров’я, і неправильні звички можуть призвести до серйозних проблем. Ось кілька поширених помилок:

пропускання чищення перед сном - це одна з найпоширеніших помилок. Відсутність чищення зубів перед сном сприяє накопиченню бактерій та розвитку карієсу

не використання зубної нитки - чистити тільки поверхню зубів недостатньо. Зубна нитка допомагає видаляти залишки їжі та бактерії між зубами, де щітка не досягає

чистка зубів одразу після їжі - особливо коли в раціоні були кислоти (цитрусові, газовані напої), зуби стають більш вразливими. Краще почекати хоча б 30 хвилин перед чищенням

використання старої зубної щітки - заміна щітки раз на три місяці важлива для ефективного очищення. Застаріла щітка не буде достатньо чистити зуби

зловживання відбілювальними пастами - вони можуть давати швидкий ефект, відбілювальні пасти можуть бути агресивними для емалі при частому використанні

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