Зубы будут здоровыми и белоснежными благодаря этим простым правилам
Правильный уход за зубами - залог их здоровья на долгие годы. Даже незначительные ошибки во время чистки могут привести к проблемам. Стоит правильно ухаживать за полостью рта, чтобы свести к минимуму походы к стоматологу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily mail.
Как ухаживать за полостью рта
Стоматолог Бен Харгрив рассказал, что часто воду с лимоном и яблочный уксус хвалят за оздоровительные преимущества. Однако, употребление может нанести вред зубам в долгосрочной перспективе.
В частности, яблочный уксус может повредить зубную эмаль.
Врач также посоветовал не использовать зубные щетки с жесткой щетиной и абразивную зубную пасту. Они могут отчистить пятна, но они также могут со временем повредить верхний слой зубов.
Лучше всего использовать зубные щетки с мягкой щетиной, это столь же эффективно и не будете наносить вреда зубам и деснам.
К тому же стоит избежать покупки средств для отбеливания зубов. Это может привести к химическим ожогам.
Каких ошибок избегать
Уход за зубами - это важная часть здоровья, и неправильные привычки могут привести к серьезным проблемам. Вот несколько распространенных ошибок:
- пропускание чистки перед сном - это одна из самых распространенных ошибок. Отсутствие чистки зубов перед сном способствует накоплению бактерий и развитию кариеса
- не использование зубной нити - чистить только поверхность зубов недостаточно. Зубная нить помогает удалять остатки пищи и бактерии между зубами, где щетка не достигает
- чистка зубов сразу после еды - особенно когда в рационе были кислоты (цитрусовые, газированные напитки), зубы становятся более уязвимыми. Лучше подождать хотя бы 30 минут перед чисткой
- использование старой зубной щетки - замена щетки раз в три месяца важна для эффективной очистки. Устаревшая щетка не будет достаточно чистить зубы
- злоупотребление отбеливающими пастами - они могут давать быстрый эффект, отбеливающие пасты могут быть агрессивными для эмали при частом использовании
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