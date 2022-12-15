Як обігріти квартиру, коли нема світла і газу: три нові способи

Через атаки Росії на наші енергосистеми українці часто змушені залишатись у холоді без світла та газу. Зігрітись за таких умов допоможуть прості лайфхаки.

Про те, як можна обігріти квартиру за відсутності електроенергії і газу, розповідаємо у матеріалі Styler.

Скористайтеся газовим пальником

Не поганим варіантом для обігріву приміщення можуть стати туристичні газові пальники з балоном. З їх допомогою можна навіть приготувати їжу.

Газовий пальник найкраще розмістити посеред кімнаті якомога далі від меблів. Такий пристрій добре обігріває невелику площу. Але його не варто використовувати понад 2 годин підряд, оскільки при горінні поглинається кисень і доведеться провітрювати кімнату.

Подбайте про техніку безпеки - пристрій поставте на вогнетривкий матеріал. Це може бути тонкий металевий лист, наприклад. І ні в якому разі не залишайте ввімкнений пальник без нагляду. Про всяк випадок майте напоготові вогнегасник.

Зробіть обігрівач зі свічок

Для цього імпровізованого домашнього обігрівача Вам знадобиться 200 мл скляна банка з металевою кришкою, що закручується, соняшникова олія, гніт, металева консервна банка, невеличка дощечка і вигнутий шматок металу.

Інструкція:

1. Олію налийте у скляну банку. Зробіть у кришці дірку за допомогою викрутки. В отвір пропустіть гніт із натуральних ниток.

2. До невеликої дощечки саморізами прикрутіть металеву пластину. На іншому кінці пластини закріпіть консервну банку шийкою вниз. Конструкція має нагадувати "абажур".

3. Поставте банку з олією на дощечку і запаліть гніт так, щоб струмінь тепла підіймався вгору і нагрівав консервну банку. Від її стінок тепло розходитиметься в сторони й нагріватиме приміщення. Замість банки з олією можна використовувати звичайну свічку.

Також винахідливі українці придумали спрощений варіант такого обігрівача. На цеглинки викладають металеву решітку. Підійде з духовки чи мікрохвильової пічки. На верх ставлять перевернуту чавунну каструлю, а під нею запалюють свічку. Тепло від неї нагріватиме стінки каструлі й від цього опалюватиметься приміщення.

Нагрійте каміння

Цей спосіб знадобиться у вкрай складній ситуації, коли залишились без електроенергії на кілька днів. Розпаліть у дворі багаття і нагрійте на ньому каміння.

Поки те гаряче, перенесіть його у будинок і покладіть у металеве відро чи каструлю. Обов'язково поставте їх якомога далі від легкозаймистих речей.

Каміння добре віддаватиме тепло і нагріватиме приміщення.

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