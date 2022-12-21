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Сделайте свечу из мандарина, которая будет гореть несколько дней: простая инструкция

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Среда 21 декабря 2022 09:05
Сделайте свечу из мандарина, которая будет гореть несколько дней: простая инструкция Как из мандаринки сделать свечу длительного горения (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Постоянные отключения электроэнергии заставляют украинцев искать альтернативные способы освещения, чтобы не остаться в темноте. Домашнюю свечу можно сделать даже из мандаринки. Для этого понадобится только кожура цитруса и подсолнечное масло.

Полезным лайфхаком поделился на странице Instagram химик Глеб Репич.

Как сделать свечу из мандаринки

"С такой свечой никакие выключения света на Новый год не страшны. Да и выглядит она красиво", - отмечает химик.

Почистите мандарин так, чтобы из кожицы получилась половинка в виде чашечки. В ней должен остаться стержень посередине.

Налейте рафинированное масло в подготовительную половинку и подожгите стержень. Импровизированная свеча будет гореть долго и при этом не будет давать дыма или запаха.

В комментариях к видео пользователи соцсети отмечают, что такая свеча может гореть даже несколько дней, если периодически доливать масло.

Сделайте свечу из мандарина, которая будет гореть несколько дней: простая инструкция

Как сделать свечу из мандарина (скриншот)

Вместо кожуры мандаринки можно использовать апельсин. Также по схожей схеме свечу можно сделать и из картофеля. В корнеплоде сделайте углубление, туда поместите гнет. Для этого подойдет старая шнуровка из натуральных волокон. В ямку следует залить рафинированное масло и поджечь фитиль.

Также Глеб Репич поделился еще одним способом быстро сделать свечу из подручных средств.

Для этого нужно взять металлическую крышку с высокими краями. Налить в нее рафинированное растительное масло. Из ватного диска сделать фитиль и поместить его в подготовленную крышечку. Масло должно его хорошо пропитать. После этого свеча будет пригодна для использования.

"Помните этот рецепт, ведь отключение света может произойти в любой момент. И от этого никто не застрахован", - добавляет Репич.

Недавно мы рассказывали о том, как быстро высушить обувь, когда нет света.

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