У Києві хлопець вдарив дівчину-баристу по обличчю: деталі гучного скандалу (відео)

У кав'ярні в Києві стався обурливий інцидент. Відвідувач підняв руку на баристу, яка зробила йому каву не на тому молоці, яке він замовив. При цьому хлопець відкрито зловживав своїм робочим становищем, заявляючи, що працює в КМДА.

Деталі гучного інциденту

Дівчина-бариста помилилася з молоком для кави та зробила лате на звичайному, а не на банановому молоці. Володимир Шевченко влаштував з цього приводу скандал, тому бариста зробила новий напій.

Однак відвідувач забажав повернути гроші за каву, на що бариста не погодилася. У цей момент хлопець оскаженів і дав дівчині ляпаса. Це потрапило на камеру відеоспостереження:

Згодом Вова заявив, що йому нічого за це не буде, адже він нібито працює в КМДА. Проте на цьому епопея з виправданнями не закінчилася.

Скриншот: instagram.com

Після цього на сторінці кривдника в Instagram з'явилися дописи, де він пояснював, чому саме "не стримав емоції". Першою на це причиною були складні стосунки з батьками, а другою - те, що хлопець два роки не був у рідному місті.

Скриншот: instagram.com

На інцидент, який сколихнув мережу, відреагувала мама Вови Шевченка. Вона заявила, що в її сина сталися сильні психічні проблеми через відео, де окупанти жорстоко страчують українського військового.

"Він перестав спати! На цьому фоні в нього розвинувся психоз! Я звернулася до поліції з проханням госпіталізувати його! Сьогодні дві з половиною години я була на зв'язку з патрульною поліцією Києва!" - написала вона.

Скриншот: instagram.com

Своєю чергою в КМДА спростували заяву Шевченка про роботу в установі. Представники написали, що він проходив стажування у приватному закладі, який за договором оренди розміщений у будівлі мерії.

Як повідомили в КМДА, Володимир стажувався на позицію баристи у кав'ярню.

Скриншот: instagram.com