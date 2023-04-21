Закликав слухати Чайковського і вів пари російською: в Одесі спалахнув скандал навколо викладача

В Одесі спалахнув скандал навколо звільнення 82-річного викладача із Одеського театрально-художнього фахового коледжу. Той, начебто, проводив пари російською мовою та викладав Чайковського та Рахманінова. Це не сподобалось одному студенту, який написав скаргу керівництву закладу.

Про це повідомила правозахисниця Ксенія Проконова на своїй сторінці у Facebook .

Що відомо про інцидент

"В Одесі звільнили викладача за російську мову. Звучить як вкид, якби це не сталося у моїй родині. Серед студентів з'явився бажаючий обмежити свій освітній обрій за рахунок російських композиторів. Студент цілком серйозно відмовився слухати Чайковського, Рахманінова", - пише Ксенія.

Також вона зазначає, що пізніше студент подав скаргу на те, що 82-річний викладач веде урок у зум російською мовою. За словами правозахисниці, керівництво Одеського театрально-художнього фахового коледжу "вирішило змусити звільнитися викладача".

Також Ксенія зазначила, що її родич зараз шукає роботу.

Реакція суспільства на звільнення

Пост правозахисниці викликав цілий шквал коментарів. Більшість українців погоджується із діями навчального закладу та підтримують рішення про звільнення.

Користувачі наголошують, що викладання українською мовою є обовʼязком педагога. Але авторка допису затято відстоює спілкування мовою окупантів й вступає у суперечки з коментаторами.

Реакція користувачів соцмережі на пост правозахисниці (скриншот)

"Жаль, що це написали саме ви, людина, яка займається правозахистом. Якщо звільнили за те, що не оволодів мовою, це одна ситуація. І не викладання українською - порушення закону. Був перехідний період. Якщо за ейджизм, як ви стверджуєте, то ви можете представляти його інтереси в суді. Ви ж не написали, що людина шукає роботу-репетитерство, а все склали до купи - мову, звільнення, пошуки роботи і ейджизм. Схоже на пересмикування і маніпуляції", - прокоментувала відома одеська громадська активістка Зоя Казанжи.

Також до обговорення ситуації долучився український журналіст і медіакритик Отар Довженко.

"Я впевнений, що є чимало вакансій для людей, які принципово користуються російською мовою в освіті у час, коли Росія намагається знищити Україну - треба тільки отримати маленький документик. У Придністров’ї видають, вам недалеко", - написав Отар і прикріпив фото документа РФ по державній програмі, яка сприяє добровільному переселенню.

Відповідь Отара Довженка на пост Ксенії Проконової (скриншот)

Втім серед коментаторів знайшлися і захисники викладача. Дехто припускає, що керівництво справді могло скористатись нагодою і звільнити його.