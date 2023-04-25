В Киеве парень ударил девушку-баристу по лицу: детали громкого скандала (видео)

В кафе в Киеве произошел возмутительный инцидент. Посетитель поднял руку на баристу, которая сделала ему кофе не на том молоке, которое он заказал. При этом он открыто злоупотреблял своим рабочим положением, заявляя, что работает в КГГА.

Детали громкого инцидента

Девушка-бариста ошиблась с молоком для кофе и сделала латте на обычном, а не на банановом молоке. Владимир Шевченко устроил по этому поводу скандал, поэтому бариста устроила новый напиток.

Однако посетитель захотел вернуть деньги за кофе, на что бариста не согласилась. В этот момент парень взбесился и дал девушке пощечину. Это попало на камеру видеонаблюдения:

Впоследствии Вова заявил, что ему ничего за это не будет, ведь он якобы работает в КГГА. Однако на этом эпопея с оправданиями не окончилась.

Скриншот: instagram.com

После этого на странице обидчика в Instagram появились сообщения, где он объяснял, почему именно "не сдержал эмоции". Первой причиной были сложные отношения с родителями, а второй - то, что парень два года не был в родном городе.

Скриншот: instagram.com

На инцидент, всколыхнувший сеть, отреагировала мама Вовы Шевченко. Она заявила, что у ее сына произошли сильные психические проблемы из-за видео, где оккупанты жестоко казнят украинского военного.

"Он перестал спать! На этом фоне у него развился психоз! Я обратилась в полицию с просьбой госпитализировать его! Сегодня два с половиной часа я была на связи с патрульной полицией Киева!" - написала она.

Скриншот: instagram.com

В свою очередь в КГГА опровергли заявление Шевченко о работе в учреждении. Представители написали, что он проходил стажировку в частном заведении, которое по договору аренды размещено в здании мэрии.

Как сообщили в КГГА, Владимир стажировался на позицию баристы в кафе.

Скриншот: instagram.com