"Зразкова американська сім’я" та ще 4 серіали на реальних подіях, від яких дибки волосся

"Зразкова американська сім'я" - новий серіал на реальних подіях, який "розриває" соцмережі. І якщо ви його ще не бачили або ж шукаєте щось схоже - ця добірка для вас.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які серіали з реальними історіями в сюжеті здатні вразити та полоскотати нерви.
В центрі історії - дівчинка Наталія, яку родина забирає з агенства усиновленням. Але виявляється, що дитина, якій має бути 7 років, здатна на вчинки, які роблять дорослі діти. Сюжет побудовано на реальній та скандальній історії, а тому події вас вразять.
А цей серіал розповість історію, яку до цього описували в документальній книжці. Йдеться про створення "чудодійного" засобу від болю, який робить людей залежними та агресивними. Пігулки, які мали рятувати людей від страждань, стали величезною проблемою, але боротися з нею дуже важко.
Серіал на реальних подіях розповість про маніяка Джеффрі Дамера. Моторошна історія здатна залишити після себе дуже глибокий та неприємний "посмак", а реалізм деяких сцен вразить навіть найвибагливіших кіноманів. Головний персонаж - саме та людина, від якої дибки волосся.
Серіал було створено за книгою, в якій зібрали документальні свідчення людей, які пережили катування у концтаборах. Головний герой несподівано знаходить шанс вберегтися від смерті, але чи зможе він просто закривати очі на те, що коїться? Це глибока та сумна історія, яку важливо побачити всім.
Міні-серіал розповість про темношкірі родини, які зіштовхнулися з расовою дискримінацією. Хлопців звинувачують у зґвалтуванні попри те, що їх намагаються захистити родичі. І виявиться, що все "каміння" летіло в бік героїв лише через колір їхньої шкіри.
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