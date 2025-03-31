Буде страшно. 5 нових трилерів, з якими можна забути про сон

2025 рік вже доводить, що буде дуже щедрим на прем'єри. Новинки знайдуться і для поціновувачів фільмів жахів.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 трилерів та слешерів, які можна подивитися вже зараз.

"Ножиці" (Scissors)

Фільм знято у класичному стилі слешерів. Клоун, вбивства, героїня-красуня та чимало лячних сцен. Сюжет важко назвати новим, але фани жахів точно "зацінять" моторошних персонажів й неочікуваний фінал.

"Смерть єдинорога" (Death Of A Unicorn)

А цей трилер, хоча він й став комедійним, буде цікаво подивитися тим, хто втомився від однакових сюжетів. Фільм з Дженною Ортегою розповість про родину, яка випадково натрапить на загадкову істоту. Тіло дивного монстра виявиться незвичайним, але принесе чимало проблем всім, хто його бачив.

"Голланд" (Holland)

Новий фільм з Ніколь Кідман вже зібрав чимало відгуків. Фінал стрічки важко назвати передбачуваним, а тому такий трилер не лише налякає й залишить після себе певний "посмак". Дивіться, як підозра у зраді приведе головну героїню до таємниці, про яку вона б воліла не знати.

"Мавпа" (The Monkey)

А ця стрічка сподобається всім, хто вже скучив за "Закляттям" та "Аннабель". В центрі сюжету опиняться хлопчики, які випадково знаходять іграшку. Але хто ж знав, що ця кумедна мавпа перетворить їхні життя на справжнє жахіття?

"Манія контролю" (Control Freak)

Моторошний боді-горор розповість про привида, який стає справжнім нічним жахіттям для головної героїні. Але чи дійсно він існує? Дивіться, на що здатна свідомість, якщо "нагодувати" її лячними історіями.

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