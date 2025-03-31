ua en ru
Пн, 31 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Буде страшно. 5 нових трилерів, з якими можна забути про сон

Понеділок 31 березня 2025 19:53
UA EN RU
Буде страшно. 5 нових трилерів, з якими можна забути про сон Фільми жахів на вечір (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

2025 рік вже доводить, що буде дуже щедрим на прем'єри. Новинки знайдуться і для поціновувачів фільмів жахів.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 трилерів та слешерів, які можна подивитися вже зараз.

"Ножиці" (Scissors)

Фільм знято у класичному стилі слешерів. Клоун, вбивства, героїня-красуня та чимало лячних сцен. Сюжет важко назвати новим, але фани жахів точно "зацінять" моторошних персонажів й неочікуваний фінал.

"Смерть єдинорога" (Death Of A Unicorn)

А цей трилер, хоча він й став комедійним, буде цікаво подивитися тим, хто втомився від однакових сюжетів. Фільм з Дженною Ортегою розповість про родину, яка випадково натрапить на загадкову істоту. Тіло дивного монстра виявиться незвичайним, але принесе чимало проблем всім, хто його бачив.

"Голланд" (Holland)

Новий фільм з Ніколь Кідман вже зібрав чимало відгуків. Фінал стрічки важко назвати передбачуваним, а тому такий трилер не лише налякає й залишить після себе певний "посмак". Дивіться, як підозра у зраді приведе головну героїню до таємниці, про яку вона б воліла не знати.

"Мавпа" (The Monkey)

А ця стрічка сподобається всім, хто вже скучив за "Закляттям" та "Аннабель". В центрі сюжету опиняться хлопчики, які випадково знаходять іграшку. Але хто ж знав, що ця кумедна мавпа перетворить їхні життя на справжнє жахіття?

"Манія контролю" (Control Freak)

Моторошний боді-горор розповість про привида, який стає справжнім нічним жахіттям для головної героїні. Але чи дійсно він існує? Дивіться, на що здатна свідомість, якщо "нагодувати" її лячними історіями.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
фильмы Фільми
NEWS
"Дедлайн війни" для РФ і "великі проблеми" для Зеленського: Трамп зробив гучні заяви
"Дедлайн війни" для РФ і "великі проблеми" для Зеленського: Трамп зробив гучні заяви