"Образцовая американская семья" и еще 4 сериала на реальных событиях, от которых волосы дыбом

"Образцовая американская семья"

В центре истории - девочка Наталья, которую семья забирает из агентства усыновления. Но оказывается, что ребенок, которому должно быть 7 лет, способен на поступки, которые делают взрослые дети. Сюжет построен на реальной и скандальной истории, а потому события вас поразят.

"Ломка"

А этот сериал расскажет историю, которую до этого описывали в документальной книге. Речь идет о создании "чудодейственного" средства от боли, которое делает людей зависимыми и агрессивными. Таблетки, которые должны были спасать людей от страданий, стали огромной проблемой, но бороться с ней очень трудно.

"Дамер"

Сериал на реальных событиях расскажет о маньяке Джеффри Дамере. Жуткая история способна оставить после себя очень глубокое и неприятное "послевкусие", а реализм некоторых сцен поразит даже самых требовательных киноманов. Главный персонаж - именно тот человек, от которого волосы встают дыбом.

"Татуировщик Аушвица"

Сериал был создан по книге, в которой собрали документальные свидетельства людей, переживших пытки в концлагерях. Главный герой неожиданно находит шанс уберечься от смерти, но сможет ли он просто закрывать глаза на происходящее? Это глубокая и печальная история, которую важно увидеть всем.

"Когда они нас увидят"

Мини-сериал расскажет о темнокожих семьях, которые столкнулись с расовой дискриминацией. Парней обвиняют в изнасиловании, несмотря на то, что их пытаются защитить родственники. И окажется, что все "камни" летели в сторону героев только из-за цвета их кожи.