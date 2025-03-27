Що дивитися на Netflix у квітні 2025: нові фільми та серіали, які не можна пропустити
Netflix готує чимало прем'єр на квітень. І середина весни точно не здасться кіноманам нудною, адже серіали та фільми вразять своїм різномаїттям.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 13 головних новинок від Netflix, які не можна пропустити.
"Все заради хіта" (Banger)
Новий фільм розповість про ді-джея, кар'єра якого невпинно згасає. Головний герой не хоче визнавати поразку, а тому хоче повернутися на Олімп. І для цього він наважиться на дуже нечесну боротьбу - все заради слави.
"Ти" (You)
На нас чекає 5 сезон, в якому головний герой - маніяк Джо Голдберг, повертається до Нью-Йорка. Чи зуміє він втекти від привидів минулого та злочинів, які тягнуться за ним роками? Нові зустрічі та старі звички - головний герой точно здивує.
"Чорне дзеркало" (Black Mirror)
7 сезон культового серіалу вразить новими героями. Як відомо, "Чорне дзеркало" не "розтягує" сюжет лише про одного персонажа. Нові історії, від яких "вибухає мозок" - готуйтеся затамувати подих та не намагайтеся передбачити фінал серій заздалегідь.
"Скляний купол" (The Glass Dome)
Новий серіал від Netflix полоскоче нерви, адже сюжет розгортається навколо дівчини, яка у дитинстві викрав маніяк. Він тримав її у скляному куполі, а нині події повторюються. Інша дитина опинилася у небезпеці, чи зможе головна героїня її врятувати?
"Пульс" (Pulse)
Новий серіал розповість про травматологічний центр в Маямі. Молодий лікар несподівано отримує шанс працювати на новій посаді. Проте він отримує підвищення не завдяки працьовитості, а тому інтриги та провокації не змусять на себе довго чекати.
Також дивіться:
- "Карма" (Karma)
- "Заручник" (iHostage)
- "Рансом-Каньйон" (Ransom Canyon)
- Devil May Cry
- "Вибух швидкісного потяга" (Bullet Train Explosion"
- "Спустошення" (Havoc)
- "Астерікс та Обелікс: Велика битва" (Asterix & Obelix: The Big Fight)
- "Етернавт" (The Eternaut)
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