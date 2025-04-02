"Список мрій", "Почни спочатку" і не тільки: 5 фільмів, які надихають на зміни

Ця добірка фільмів покаже, що ніколи не пізно мріяти, любити та наважуватися на зміни.

Від романтичних історій до кар'єрних злетів - РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться фільмами, які не лише розважать, а й подарують мотивацію.

Список мрій (The Life List)

Стрічка, яка активно обговорюється в мережі, розповідає про шлях до трансформації Алекс Роуз. Після смерті матері вона повинна виконати список бажань, аби отримати спадщину. Так героїня відправляється в яскраву подорож з самопізнання та пошуку справжнього кохання.

Почни спочатку (Second Act)

Надихаюча історія про 40-річну Мая Варгас, яка наважується на хитрощі, аби втілити давні мрії. Розумна та ініціативна жінка не має вищої освіти, через що не змогла отримати підвищення. Друзі вирішили допомогти їй і тому створили фейковий профіль у соціальних мережах, де представили її як успішну бізнеследі. Нарешті Мая отримує роботу мрії, і звідси для неї починаються важливі випробування.

Джой (Joy)

Історія про силу волі, наполегливість і віру в себе. Біографічна драма розповідає про матір-одиначку Джой Мангано, яка винайшла "Чудо-швабру" і стала успішною бізнеследі. Вона зіштовхується зі зрадами та розчаруванням, але попри труднощі, продовжує відкривати для себе нові горизонти та можливості.

Гарний рік (A Good Year)

Романтична історія про трудоголіка-бізнесмена Макса, життя якого змінює несподівана подорож. Герой їде до Франції, аби продати отриманий у спадок маєток і швидко повернутися в Лондон. Проте низка обставин змушує його переглянути своє життя та затриматися в Провансі.

Пурпурові серця (Purple Hearts)

Фільм показує, як різні світи можуть об'єднатися в одне ціле. Музикантка Кессі та морський піхотинець Люк вирішують укласти фіктивний шлюб заради власної вигоди, проте з часом їхні почуття починають ставати справжніми.