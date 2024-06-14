Зовсім не така, як ми уявляли: дизайнер реконструювала обличчя Жанни д'Арк

Жанна д'Арк прожила дуже коротке, але насичене та цікаве життя. Вона була французькою воїтелькою, національною героїнею Франції, яка билася у вирішальній Ланкастерській фазі Столітньої війни. У 17 років вона повела цілу армію, щоб звільнити Францію від англійського панування і привести до трону дофіна Карла, майбутнього короля. Як насправді виглядала Орлеанська діва Жанна д'Арк - ніхто не знає, бо її зображення збереглися тільки художні, частково вигадані.

Професійна дизайнер Бекка Сеговія, яка має 10-річний досвід і вже відтворила обличчя таких відомих історичних постатей, як Тутанхамон, Авраам Лінкольн, Клеопатра, взялася тепер за дослідження по зовнішності Жанни д'Арк, відомої як Орлеанська діва.

Дизайнер провела глибокий аналіз історичних записів, щоб відтворити вигляд видатної воїтельки. Згідно з її дослідженнями, за життя Жанни був створений лише один портрет - але навіть він був ескізом від французького державного діяча, який особисто не був навіть знайомий з Орлеанською дівою.

Є також голова статуї з церкви в Орлеані, датована 15 сторіччям. Враховуючи асоціацію Жанни з містом і жіночу зовнішність, багато років історики вважали, що це було її зображення. Одна в останні роки з'явилися сумніви й деякі дослідники вважають, що ця голова - від статуї Святого Георгія.

Різноманітні відтворення зовнішності Жанни д'Арк (фото: Вікіпедія)

Однак, завдяки збереженим листам та описам, ми зараз можемо отримати уявлення про її зовнішність.

Жанна д'Арк мала невисокий зріст - приблизно 157 сантиметрів. Вона мала коротке темне волосся з чубчиком. Очі описували, як великі, темні та виразні, а шкіра була засмаглою від частого перебування на сонці. Існували також згадки про інші особливості, зокрема про маленьку червонувату пляму біля її вуха.

Персіваль де Буленвільє написав довгу розповідь про Жанну своєму королю Карлу VII. Він сказав:

"Служниця надзвичайно витончена, і у своїй розмові демонструє дивовижний глузд. Її голос має жіночу чарівність; вона мало їсть, і насолоджується красивими кіньми та обладунками, і дуже захоплюється озброєними та благородними людьми; Вона вільно ллє сльози, її обличчя веселе, і вона має велику працездатність. Вона так витривало поводилася зі зброєю та тримала її, що вона залишалася шість днів і ночей у повному озброєнні".

На основі всіх деталей, листів та описів, Бекка Сеговія відтворила обличчя Жанни. І воно відрізняється від того, як її зображали у літературі чи мистецтві.

Як насправді могла виглядати Жанна д'Арк (фото: royaltynowstudios)

Орлеанська діва стверджувала, що мала божественні видіння, які направляли її до перемог на полі бою. 1430 року вона була схоплена французькими дворянами, союзниками англійців.

Далі її передали до суду, де висунули сфабриковане звинувачення та засудили до смерті. Жанна д'Арк була спалена живцем у Руані 1431 року за "єресь, відьомство та ходіння в чоловічому одязі". На той момент їй було всього 19 років.

1456 року суд інквізиції, уповноважений папою Калікстом III, розглянув справу Жанни та розвінчав звинувачення проти неї. Її визнали невинною та оголосили мученицею.

1803 року Наполеон Бонапарт оголосив її національним символом Франції. 1920 року вона була канонізована як одна з 9 святих покровителів Франції.