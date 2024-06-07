Революція у кольорах військової форми: як та коли з'явився популярний у всьому світі хакі

Уніформа військових різних країн світу не завжди мала колір хакі. Вже не кажучи про те, що хакі - це не колір, а сукупність кольорів. А винахід "непомітної" форми для військових належить Британії, точніше серу Гаррі Ламсдену та його заступнику Вільяму Ходсону, засновникам Корпусу гідів в Індії.

Як виникла військова форма хакі та коли вона стала популярною у всьому світі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на National Geographic.

Як з'явилася форма хакі

На початку 19 століття в Індії, на тлі посушливих і скелястих ландшафтів, де рослинність тримається на скелястих схилах пагорбів, червоні мундири британської армії робили військових дуже вразливими. І вперше їм прийшлося подумати про те, як бути менш помітними.

Рішенням став хакі, сіро-коричневий колір, який нагадував про оточення солдат, які проживали в Індії під час колоніального періоду. Насправді слово "хакі" на урду означає "кольору пилу".

Хакі став першим широко поширеним використанням технології камуфляжу у військовій формі, а історик Тім Ньюарк назвав його "найбільшою зміною у майбутньому уніформи".

Перше використання тканини хакі у військовій формі приписують серу Гаррі Ламсдену, засновнику Корпусу гідів в Індії та його заступнику Вільяму Ходсону. Корпус гідів був заснований у 1846 році під час окупації Британської Ост-Індської компанії. Він складався з індійських солдатів, які діяли як розвідники та брали участь у боях від імені британської армії.

У 1848 році Ходсон сказав, що "зробить гідів невидимими в землі пилу". Ранні уніформи кольору хакі створювали шляхом фарбування білої бавовняної тканини гряззю з цього регіону.

А вже на рубежі 20 століття війська почали отримувати пофарбовану тканину з Англії. У цей період Великобританія в основному імпортувала бавовну з США і їх колоній в Індії та Єгипті.

Військова форма кольору хакі була першим масовим застосуванням тактичного камуфляжу, а легка тканина більш походила для бою в теплих регіонах. Тільки у 1897 році колір хакі став офіційною уніформою для всіх британських військ за кордоном.

Хакі почав "гуляти" світом

Інші армії незабаром почали використовувати уніформу кольору хакі, у тому числі американські солдати Rough Riders, що воювали в іспано-американській війні, і південноафриканські солдати в англо-бурській війні.

У 1906 році російське командування змінило білу польову форму солдатів і яскраві мундири офіцерів на непомітну форму сіро-зеленого кольору.

Від початку Першої світової у колір хакі почали вдягатися майже усі армії світу. Крім французів, які ходили у різнобарвних кепі та світло-блакитних мундирах.

У 1918 році найбільш консервативні французькі воєначальники змінили багатовікові традиції на користь польової форми "кольору бруду". Відтоді колір хакі почав асоціюватися виключно з армією.

В цей колір почали перефарбовувати усе - одяг, військову техніку, спорядження.

Кольори хакі почали з'являтися у всіх арміях світу (фото: Вікіпедія)

Хакі використовується для опису ряду відтінків кремового, жовтувато-коричневого, світло-коричневого та сірувато-зеленого, і використання цих відтінків у військовій формі продовжувало поширюватися під час Першої та Другої світових воєн.

У цей період набуло поширення хакі в цивільних цілях, зокрема одяг кольору хакі для робітників на відкритому повітрі в шахтах і сільському господарстві, а також для розваг, таких як теніс, гольф, походи та кемпінг.

На початку 20 століття виник романтичний образ авантюристів у хакі, які досліджують нові землі, вивчають "екзотичні" культури та підкорюють дику природу на сафарі.

Цей образ у хакі підживив його привабливість серед цивільних, які прагнули наслідувати вбрання дослідників та шукачів пригод. У США колір хакі набув популярності серед робітничого класу та людей, які подорожують на природі, як Тедді Рузвельт.

Історик компанії Levi Strauss Трейсі Панек розповів, що в них одяг кольору хакі для активного відпочинку з'явився в 1910 роках. Компанія почала виробляти одяг для військових, які повернулися після війни, студентів коледжу, а пізніше бренд брюк кольору хакі Dockers започаткував революцію бізнес-кежуалу в 1990-х роках.

Різні виду камуфляжу (фото: Вікіпедія)

Кліматична та модна активістка Селін Семаан помітила, що пік популярності штанів кольору хакі (та іншого військового спорядження, як-от бойових черевиків та бомберів) припав на часи посилення глобальної військової активності, як-от бомбардування Хіросіми та Нагасакі, та вторгнення в Ірак після 11 вересня.

"Існує така ідея, що штани кольору хакі, військові черевики, ці бомбери, камуфляжні штани та все спорядження представляють цю ідею свободи та сили. Це справді стає прагненням широкої громадськості бачити армію як круту, модну, щось таке, на що вони хочуть виглядати", - сказала вона.

На початку 60-х художник Ендрю Уорхол шокував публіку на офіційних прийомах, з'являючись в поважному товаристві у костюмах світло-брудного кольору.

З того часу почався активний розвиток камуфляжу. Однак еволюційний процес не створив універсального камуфляжу, бо його просто не може бути. Кожна тканина і забарвлення покликані працювати у певних умовах.

Ліс - використовується в Європі та Америці

Пустеля - Північна Африка, Середня Азія

Джунглі (тропік) - Азія, Південна Америка

Зима - використання взимку

Буш - південь Африки

Варто зазначити, що в Україні є власні стандарти як по кольорах хакі, такі й види камуфляжу, яку були розроблені у 2014 році.