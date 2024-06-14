Совершенно не такая, как мы представляли: дизайнер реконструировала лицо Жанны д'Арк

Жанна д'Арк прожила очень короткую, но насыщенную и интересную жизнь. Она была французской воительницей, национальной героиней Франции, сражавшейся в решающей Ланкастерской фазе Столетней войны. В 17 лет она повела целую армию, чтобы освободить Францию от английского владычества и привести к трону дофина Карла, будущего короля. Как на самом деле выглядела Орлеанская дева Жанна д'Арк - никто не знает, потому что ее изображения сохранились только художественные, частично вымышленные.

Как действительно могла выглядеть Жанна д'Арк, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на проект Royalty Now.

Профессиональная дизайнер Бекка Сеговия, которая имеет 10-летний опыт и уже воспроизвела внешность таких известных исторических фигур, как Тутанхамон, Авраам Линкольн, Клеопатра, взялась теперь за исследование по облику Жанны д'Арк, известной как Орлеанская дева.

Дизайнер провела глубокий анализ исторических записей, чтобы воспроизвести вид выдающейся воительницы. Согласно ее исследованиям, при жизни Жанны был создан только один портрет - но даже он был эскизом от французского государственного деятеля, который лично не был даже знаком с Орлеанской девой.

Есть также голова статуи из церкви в Орлеане, датированная 15 веком. Учитывая ассоциацию Жанны с городом и женскую внешность, многие годы историки считали, что это было ее изображение. Одна в последние годы появились сомнения и некоторые исследователи полагают, что эта голова - от статуи Святого Георгия.

Разнообразные воспроизведения внешности Жанны д'Арк (фото: Википедия)

Однако благодаря сохранившимся письмам и описаниям, мы сейчас можем получить представление о ее внешности.

Жанна д'Арк имела невысокий рост - примерно 157 сантиметров. Она имела короткие темные волосы с челкой. Глаза описывали как большие, темные и выразительные, а кожа была загорелой от частого пребывания на солнце. Существовали также упоминания о других особенностях, в частности о маленьком красном пятне возле ее уха.

Персиваль де Буленвилье написал длинный рассказ о Жанне своему королю Карлу VII. Он сказал:

"Служанка чрезвычайно изящна, и в своем разговоре демонстрирует удивительный разум. Ее голос имеет женское обаяние; она мало ест, и наслаждается красивыми лошадьми и доспехами, и очень восхищается вооруженными и благородными людьми; Она свободно льет слезы, ее лицо веселое, и она имеет большую работоспособность. Она так выносливо обращалась с оружием и держала его, что она оставалась шесть дней и ночей в полном вооружении".

На основе всех деталей, писем и описаний, Бекка Сеговия воспроизвела лицо Жанны. И оно отличается от того, как его изображали в литературе или искусстве.

Как на самом деле могла выглядеть Жанна д'Арк (фото: royaltynowstudios)

Орлеанская дева утверждала, что имела божественные видения, направлявшие ее к победам на поле боя. В 1430 году она была схвачена французскими дворянами, союзниками англичан.

Затем ее передали в суд, где выдвинули сфабрикованное обвинение и приговорили к смерти. Жанна д'Арк была сожжена заживо в Руане в 1431 году за "ересь, ведьмацтво и хождение в мужской одежде". В тот момент ей было всего 19 лет.

В 1456 суд инквизиции, уполномоченный папой Каликстом III, рассмотрел дело Жанны и развенчал обвинения против нее. Ее признали невиновной и объявили мученицей.

В 1803 Наполеон Бонапарт объявил ее национальным символом Франции. В 1920 году она была канонизирована как одна из 9 святых покровителей Франции.