Все зовсім не так: лікарі розвіяли 8 популярних міфів, які виникли з фільмів

Існує багато медичних міфів, у які не варто вірити. Зокрема, з'являються вони з фільмів, адже люди думають, що саме так може бути у повсякденному житті.

Про це повідомили на медичній спільноті "Sviy.doc" в Instagarm .

Серцевий напад

Зазвичай у фільмах можна побачити, що під час серцевого нападу актори тримають за серце, падають та нібито помирають. Однак, у реальному житті все не так.

Лікарі кажуть, що під час серцевого нападу з'являється холодний піт та страх смерті, задишка, кашель, біль у руці чи просто загальна слабкість.

Людина у такому стані може втратити свідомість або просто сідає.

До того ж серцевий напад не завжди закінчується зупинкою серця.

Дефібриляція

У фільмах можна побачити, що коли герой ніби-то помер, то йому роблять дефібриляцію та "рятують з того світу".

Однак, у реальному житті після зупинки серця дефібриляція вже не допомагає. Її необхідно робити лише тоді, коли порушена збудливість серця.

До речі, терти електроди між собою теж не треба, адже це може пошкодити їхню поверхню.

Адреналін

Адреналін колоти прямо в серце можуть тільки у фільмах, кажуть експерти.

Все тому, що зараз його вводять лише внутрішньовенно або внутрішньом'язово.

Востаннє адреналін вводили прямо в серце 40 років тому.

Відійшли води у вагітної

Зазвичай води відходять відразу після перейм, але також може бути передчасний розрив плодових оболонок, і перейми мають початися впродовж 24 годин.

Якщо води відійшли, то це головна ознака початку пологів, але не завжди, як у фільмах, жінка відразу народжує.

Струс мозку

Лише герої фільму можуть відразу встати та піти після сильних ударів по голові.

Зазвичай після сильних ударів по голові стається струс мозку із запамороченням, нудотою та втратою свідомості.

Вийти з коми та відразу піти

Такі ситуації бувають лише у фільмах.

Насправді ж за найкращих обставин людині знадобиться щонайменше кілька днів, щоб отямитися.

Судоми

Під час судом пхати ложку в зуби категорично не можна. Все тому, що людина стискаючи щелепу може прокусити предмет або зламати зуби.

У такій ситуації потрібно лише підтримувати голову, щоб людина не травмувалася.

Аварія

Зазвичай у фільмах після аварії пасажирів витягують з авто ще до приїзду швидкої.

Однак, так робити категорично не можна. Все тому, що є ймовірність зашкодити постраждалому, якщо в нього травма хребта.