Все совсем не так: врачи развеяли 8 популярных мифов, возникших из фильмов

Есть много медицинских мифов, в которые не стоит верить. В частности, они появляются из фильмов, ведь люди думают, что именно так может быть в повседневной жизни.

Об этом сообщили на медицинском сообществе "Sviy.doc" в Instagarm .

Сердечный приступ

Обычно в фильмах можно увидеть, что во время сердечного приступа актеры держаться за сердце, падают и якобы умирают. Однако в реальной жизни все не так.

Врачи говорят, что при сердечном приступе появляется холодный пот и страх смерти, одышка, кашель, боль в руке или просто общая слабость.

Человек в таком состоянии может потерять сознание или просто садится.

К тому же сердечный приступ не всегда заканчивается остановкой сердца.

Дефибрилляция

В фильмах можно увидеть, что когда герой умер, то ему делают дефибрилляцию и "спасают с того света".

Однако в реальной жизни после остановки сердца дефибрилляция уже не помогает. Ее нужно делать только тогда, когда нарушена возбудимость сердца.

Кстати, тереть электроды между собой тоже не надо, это может повредить их поверхность.

Адреналин

Адреналин колоты прямо в сердце могут только в фильмах, говорят эксперты.

Все потому, что сейчас его вводят только внутривенно или внутримышечно.

Последний раз адреналин вводили прямо в сердце 40 лет назад.

Отошли воды у беременной

Обычно воды отходят сразу после схваток, но также может быть преждевременный разрыв плодных оболочек, и схватки должны начаться в течение 24 часов.

Если воды отошли, то это главный признак начала родов, но не всегда, как в фильмах, женщина сразу рожает.

Сотрясение мозга

Лишь герои фильма могут сразу встать и пойти после сильных ударов по голове.

Обычно после сильных ушибов по голове происходит сотрясение мозга с головокружением, тошнотой и потерей сознания.

Выйти из комы и сразу пойти

Такие ситуации бывают только в фильмах.

На самом же деле при лучших обстоятельствах человеку понадобится не менее нескольких дней, чтобы прийти в себя.

Судороги

Во время судорог класть ложку в зубы категорически нельзя. Все потому, что человек, сжимая челюсть, может прокусить предмет или сломать зубы.

В такой ситуации нужно только поддерживать голову, чтобы человек не травмировался.

Авария

Обычно в фильмах после аварии пассажиров извлекают из авто еще до приезда скорой.

Однако, так делать категорически нельзя. Все потому, что есть вероятность навредить пострадавшему, если у него травма позвоночника.