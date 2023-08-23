Як таблетка "знає", де у людини болить: детальне пояснення

Щоб зменшити головний біль, людина може випити таблетку. Однак, мало хто задумувався, як ліки "знають", де у людини болить.

Як діють таблетки

Таблетки - це хімічні сполуки, котрі мають певну дію на організм людини. Людина випила таблетку, вона потрапила в кров і починає діяти в різних частинах організму.

"Таблетка не екстрасенс і вона не має здатності розуміти, де у вас болить", - йдеться у повідомленні.

Наприклад, таблетка проти болю може зменшити відчуття болю блокуючи певні сигнали больових рецепторів мозку і їй байдуже, де у вас болить.

Якщо у людини починає боліти голова чи щось інше, то пошкоджені тканини виробляють "сигнальні" молекули - простагладини. І больові рецептори надсилають електричні імпульси через нерви. Спочатку у спинний, а потім - у головний мозок.

Правила прийому таблеток

Якщо не дотримуватися інструкцій, приймання ліків може тільки нашкодити. Уважно дотримуючись вказівок в інструкції ліків або рецепту який виписав лікар. Так ви можете уникнути побічних ефектів та інших негативних наслідків.

До основних правил прийому таблеток входить:

консультація з лікарем

дотримання графіку приймання ліків

уважно прочитати інструкцію

запивати ліки потрібно тільки водою

правильне зберігання

Коли лікар говорить нам приймати ліки, наприклад 1 таблетку 2 рази на день, ми сприймаємо це як 2-кратний прийом протягом 16-17 годин того часу, протягом якого ми не спимо. Однак, лікарі ж мають на увазі 24 години.

Найпоширеніші помилки при прийманні таблеток такі:

неправильне зберігання

використання прострочених ліків

вживання таблеток жменями не за призначенням

використання чаю, кави, соку, щоб запити ліки

розподіл ліків на частини

неправильне поєднання ліків і їжі

неправильна кратність приймання

Важливо, що ліки слід приймати регулярно, щоб постійно забезпечувати їх ефективну кількість в організмі. Коли ліки приймаються як попало, не дотримуючись алгоритму, їх рівень у крові може стати занадто низьким, щоб ефективно боротися з хворобою.

Це дає вірусу шанс мутувати та стати стійким до дії препарату. Як правильно приймати ліки, який інтервал між прийманням таблеток повинен бути, а також точний час приймання ліків повинен призначити тільки лікар.