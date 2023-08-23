Як таблетка "знає", де у людини болить: детальне пояснення
Щоб зменшити головний біль, людина може випити таблетку. Однак, мало хто задумувався, як ліки "знають", де у людини болить.
Про це повідомила провізор Анна Тарасенко в Instagarm.
Як діють таблетки
Таблетки - це хімічні сполуки, котрі мають певну дію на організм людини. Людина випила таблетку, вона потрапила в кров і починає діяти в різних частинах організму.
"Таблетка не екстрасенс і вона не має здатності розуміти, де у вас болить", - йдеться у повідомленні.
Наприклад, таблетка проти болю може зменшити відчуття болю блокуючи певні сигнали больових рецепторів мозку і їй байдуже, де у вас болить.
Якщо у людини починає боліти голова чи щось інше, то пошкоджені тканини виробляють "сигнальні" молекули - простагладини. І больові рецептори надсилають електричні імпульси через нерви. Спочатку у спинний, а потім - у головний мозок.
Правила прийому таблеток
Якщо не дотримуватися інструкцій, приймання ліків може тільки нашкодити. Уважно дотримуючись вказівок в інструкції ліків або рецепту який виписав лікар. Так ви можете уникнути побічних ефектів та інших негативних наслідків.
До основних правил прийому таблеток входить:
- консультація з лікарем
- дотримання графіку приймання ліків
- уважно прочитати інструкцію
- запивати ліки потрібно тільки водою
- правильне зберігання
Коли лікар говорить нам приймати ліки, наприклад 1 таблетку 2 рази на день, ми сприймаємо це як 2-кратний прийом протягом 16-17 годин того часу, протягом якого ми не спимо. Однак, лікарі ж мають на увазі 24 години.
Найпоширеніші помилки при прийманні таблеток такі:
- неправильне зберігання
- використання прострочених ліків
- вживання таблеток жменями не за призначенням
- використання чаю, кави, соку, щоб запити ліки
- розподіл ліків на частини
- неправильне поєднання ліків і їжі
- неправильна кратність приймання
Важливо, що ліки слід приймати регулярно, щоб постійно забезпечувати їх ефективну кількість в організмі. Коли ліки приймаються як попало, не дотримуючись алгоритму, їх рівень у крові може стати занадто низьким, щоб ефективно боротися з хворобою.
Це дає вірусу шанс мутувати та стати стійким до дії препарату. Як правильно приймати ліки, який інтервал між прийманням таблеток повинен бути, а також точний час приймання ліків повинен призначити тільки лікар.
Раніше ми повідомляли, коли потрібно вживати заспокійливі ліки та чи дійсно вони допомагають.
Також ми писали, чому не можна ділити таблетки та розтирати їх у порошок.