Зоозахисники б'ють на сполох: африканські пінгвіни за крок від вимирання

Як зазначає Всесвітній фонд дикої природи, кількість представників африканського пінгвіна, які здатні до розмноження, скоротилася до менш ніж 10 000. Тобто, кількість пінгвінів цього виду зменшилася приблизно на 75% за останні 30 років.

За дослідженням МСОП, тривожне прискорення темпів скорочення вказує на те, що ситуація критична - прогнозоване скорочення популяції перевищує 80% протягом трьох поколінь. Крім цього, наразі ця тенденція "не має жодних ознак зміни" і потребує негайних природоохоронних заходів.

Причинами вимирання африканського пінгвіна стали декілька факторів. Зміна клімату ускладнює пошук їжі, а конкуренція з боку комерційного рибальства поблизу їхніх місць розмноження посилює проблему.

Хоча у Південній Африці існують заборонені для вилову зони, поблизу колоній африканських пінгвінів, виявилось, що такі засоби насправді не захищають ключові кормові зони пінгвінів, де вилов риби дозволений.

Як наслідок, така конкуренція за їжу ставить під загрозу виживання африканських пінгвінів. Не менша проблема - хижаки, наприклад, морські котики.

Пінгвіни змагаються за їжу та місця розмноження з морськими котиками, які полюбляють ті ж місцини, що й птахи. Але "вухаті тюлені" небезпечні ще й тому, що полюють на пінгвінів - як і дикі представники котячих, наприклад, леопарди.

Крім цього, пташенята та навіть яйця пінгвінів можуть викрадатися домініканськими чайками і священними ібісами. До того ж африканський пінгвін відрізняється від деяких видів птахів моногамністю.

За спостереженнями науковців, на наступний сезон розмноження залишаються разом близько 80-90% пар. Іноді ж родина пінгвінів існувала понад 10 років.