Поширена дика тварина опинилася під загрозою вимирання

Деякі дикі тварини, наприклад, зайці, їжаки та лисиці - нерідко можуть селитися поблизу людських осель для легкого добування їжі. Однак нещодавно один з поширених видів занесли до червоного списку Міжнародного союзу охорони природи.

Про те, яка дика тварина опинилася на межі вимирання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання The Guardian .

Хто опинився в Червоній книзі

Європейський або західноєвропейський їжак, як можна здогадатися з назви, був поширений на більшій частині території Європи. Втім, на території України їжак європейський не зустрічався, на відміну від схожого їжака білогрудого.

Попри те, що ареол проживання їжака європейського був доволі значним, зараз цей вид занесли до червоного списку Міжнародного союзу охорони природи - за цим документом формуються Червоні книги окремих держав.

Колюча тваринка тепер позначена як "майже під загрозою зникнення". Виявилося, що за останнє десятиліття їхня чисельність скоротилася щонайменше на 30% на більшій частині ареалу.

За словами Абі Газзарда, співробітника МСОП, дані вказують на тривожну і широко розповсюджену тенденцію до скорочення чисельності. Оцінка червоного списку також підкреслює невизначеність даних - наприклад, межі поширення цього виду не зовсім зрозумілі, і існують прогалини в знаннях про його популяції..

Їжака занесли до червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (фото: Freepik)

Проте не лише європейський їжак в небезпеці.Кожен четвертий вид ссавців у Великобританії перебуває під загрозою зникнення, а чисельність багатьох інших - у занепаді.

Крім цього, нещодавно чотири види британських берегових птахів позначили як під загрозою вищої категорії. Це птахи, які прилітають до Великої Британії взимку з більш холодних кліматичних зон, відпочивають, а навесні повертаються до місць розмноження.

Серед птахів, які були додані до списку, - сірий крячок, чисельність якого в усьому світі скоротилася більш ніж на 30% з кінця 1990-х років.

Чисельність чорнодзьобої очеретянки різко скоротилася, і вона була перенесені до категорії "близьких до зникнення", а чисельність кулика-сороки скоротилася більш ніж на 30% у всьому світі з кінця 2000-х років

Втім, як вважають фахівці, ще є шанс зупинити занепад західноєвропейського їжака.

Чому популяція їжаків скоротилася

Хоча колись їжаки були поширені по всій Європі і до цього часу були занесені до червоного списку як "вид в найменшій небезпеці", до їхнього вимирання призводять урбанізація, інтенсивне сільське господарство та дороги, які порушують їхнє середовище існування.

Припускають, що скорочення популяції постраждала від наїздів транспортних засобів, використання пестицидів та незадовільного догляду за присадибними садами. Пестициди вбивають комах, якими харчуються їжаки, а також можуть отруїти їх самих.

Товариство ссавців закликає людей піклуватися про різноманітні види тварин, займаючись сільським господарством у дружній до дикої природи спосіб.

Наприклад, залишати невеликі проміжки у парканах, щоб їжаки могли пересуватися між садами, та відмовитися від використання пестицидів. Не слід також спалювати листя та хмиз, які можуть бути домівками їжаків.