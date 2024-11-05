Зоозащитники бьют тревогу: африканские пингвины в шаге от вымирания

Как отмечает Всемирный фонд дикой природы, количество представителей африканского пингвина, способных к размножению, сократилось до менее 10 000. То есть, количество пингвинов этого вида уменьшилось примерно на 75% за последние 30 лет.

По исследованию МСОП, тревожное ускорение темпов сокращения указывает на то, что ситуация критическая - прогнозируемое сокращение популяции превышает 80% в течение трех поколений. Кроме этого, эта тенденция "не имеет никаких признаков изменения" и требует немедленных природоохранных мероприятий.

Причинами вымирания африканского пингвина стали несколько факторов. Изменение климата затрудняет поиск пищи, а конкуренция со стороны коммерческого рыболовства вблизи мест размножения усугубляет проблему.

Хотя в Южной Африке существуют запрещенные для вылова зоны, вблизи колоний африканских пингвинов, оказалось, что такие средства на самом деле не защищают ключевые кормовые зоны пингвинов, где вылов рыбы разрешен.

Как следствие такая конкуренция за еду ставит под угрозу выживание африканских пингвинов. Не меньшая проблема - хищники, например, морские котики.

Пингвины соревнуются за еду и места размножения с морскими котиками, которые любят те же местности, что и птицы. Но "ушастые тюлени" опасны еще и потому, что охотятся на пингвинов - как и дикие представители кошачьих, например, леопарды.

Помимо этого, птенцы и даже яйца пингвинов могут похищаться доминиканскими чайками и священными ибисами. К тому же африканский пингвин отличается от некоторых видов птиц моногамностью.

По наблюдениям учёных, на следующий сезон размножения остаются вместе около 80-90% пар. Иногда семья пингвинов существовала более 10 лет.