У зоопарку Києва тварини "святкують" Хелловін. Погляньте на ці щасливі фото та відео
У київському зоопарку звіринець прикрасили гарними гарбузами до свята Хелловін. Звірі сприйняли на "ура" таке свято, адже вони обожнюють гарбузи.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на чудові кадри зі сторінки Facebook зоопарку Києва.
"Долучаємося до світової практики святкування Хелловіна. Жителі зоопарку стали героями чарівних кадрів, щоб подарувати вам посмішки та позитив!" - написали співробітники зоопарку під знімками.
У київському зоопарку тварини ласують гарбузами (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Відзначимо, що тварини люблять ласувати яскраво-жовтогарячими плодами, розпал яких саме в жовтні.
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