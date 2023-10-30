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У зоопарку Києва тварини "святкують" Хелловін. Погляньте на ці щасливі фото та відео

Київ, Понеділок 30 жовтня 2023 12:53
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У зоопарку Києва тварини "святкують" Хелловін. Погляньте на ці щасливі фото та відео У зоопарку Києва звірі "відзначають" Хелловін (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У київському зоопарку звіринець прикрасили гарними гарбузами до свята Хелловін. Звірі сприйняли на "ура" таке свято, адже вони обожнюють гарбузи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на чудові кадри зі сторінки Facebook зоопарку Києва.

"Долучаємося до світової практики святкування Хелловіна. Жителі зоопарку стали героями чарівних кадрів, щоб подарувати вам посмішки та позитив!" - написали співробітники зоопарку під знімками.

У зоопарку Києва тварини &quot;святкують&quot; Хелловін. Погляньте на ці щасливі фото та відеоУ зоопарку Києва тварини &quot;святкують&quot; Хелловін. Погляньте на ці щасливі фото та відеоУ зоопарку Києва тварини &quot;святкують&quot; Хелловін. Погляньте на ці щасливі фото та відеоУ зоопарку Києва тварини &quot;святкують&quot; Хелловін. Погляньте на ці щасливі фото та відеоУ зоопарку Києва тварини &quot;святкують&quot; Хелловін. Погляньте на ці щасливі фото та відеоУ зоопарку Києва тварини &quot;святкують&quot; Хелловін. Погляньте на ці щасливі фото та відеоУ зоопарку Києва тварини &quot;святкують&quot; Хелловін. Погляньте на ці щасливі фото та відеоУ зоопарку Києва тварини &quot;святкують&quot; Хелловін. Погляньте на ці щасливі фото та відеоУ зоопарку Києва тварини &quot;святкують&quot; Хелловін. Погляньте на ці щасливі фото та відеоУ київському зоопарку тварини ласують гарбузами (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Відзначимо, що тварини люблять ласувати яскраво-жовтогарячими плодами, розпал яких саме в жовтні.

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Київ зоопарки тварини