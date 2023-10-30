У зоопарку Києва тварини "святкують" Хелловін. Погляньте на ці щасливі фото та відео

У київському зоопарку звіринець прикрасили гарними гарбузами до свята Хелловін. Звірі сприйняли на "ура" таке свято, адже вони обожнюють гарбузи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на чудові кадри зі сторінки Facebook зоопарку Києва.