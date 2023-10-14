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Про тишу можете забути: топ-3 найгучніших порід кішок

Субота 14 жовтня 2023 22:01
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Про тишу можете забути: топ-3 найгучніших порід кішок Які породи котів вважаються найголоснішими (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Коти у спілкуванні з господарями муркочуть або нявкають, повідомляючи таким чином, що хочуть їсти або уваги. Однак, є певні породи, які відрізняються досить гучним нявканням.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Animal friends.

Чому кішки нявкають

Часто кішки можуть голосно нявкати, намагаючись так про щось повідомити своєму господарю. Серед найпопулярніших причин виділяють:

  • потреба уваги - тварина хоче привернути увагу людини і щось їй "сказати". Тварина, яка ходить по кухні туди-сюди з нявканням, очевидно, хоче їсти
  • радість від зустрічі із господарем - вітальне нявкання тварини біля дверей каже, що кішка дуже рада бачити господаря
  • потреба в паруванні - якщо кішка постійно голосно нявкає, то це говорить про те, що їй потрібен самець

Сіамський кіт

Це одна з найгучніших порід кішок, які "розмовляють" практично з усіма та досить голосно. Вони тварини-компаньйони та ідеально підходять для тих людей, які люблять поговорити зі своїми вихованцями.

Тварини дуже прив'язуються до свого господаря і готові "розмовляти" з ним протягом усього дня, причому це може бути як нявкання, муркотіння, так і звук, що нагадує плач дитини.

Про тишу можете забути: топ-3 найгучніших порід кішок

Сіамський кіт (фото: Freepik)

Сфінкс

Кішки такої породи дуже милі та потребують уваги і відкрито заявляють про свої потреби. Кішки люблять "розмовляти" зі своїми господарями, а також іншими тваринами, якщо такі є в будинку.

Сфінкси можуть годинами притискатися до свого власника, щоб зігрітися, тому довгі душевні бесіди з ними забезпечені.

Про тишу можете забути: топ-3 найгучніших порід кішокСфінкс (фото: Freepik)

Мейн-кун

Мейн-куни - це міцні, великі тварини, витривалі й активні. Легко адаптуються до різноманітних умов навколишнього середовища.

Кішки мають приємний, мелодійний голос. За характером дружні, грайливі та спокійні.

Ця порода вміє не тільки нявкати, а й часто щебече, почувши звуки птахів на підвіконні або в саду.

Про тишу можете забути: топ-3 найгучніших порід кішокМейн-кун (фото: wikipedia)

Раніше ми повідомляли, як кішка "говорить", що в неї щось болить.

Також читайте, які породи собак мало гавкають та вважаються найспокійнішими.

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