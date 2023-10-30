Що категорично не можна робити з чужими домашніми тваринами: список помилок

Більшість із нас, спілкуючись з іншими людьми, прагнуть проявити себе якнайкраще. Але слід пам’ятати про ставлення до домашніх тварин. Груба поведінка стосовно чужої тварини може не тільки призвести до конфлікту з власником, але й може спровокувати агресію тварини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Експерти називали помилки, які часто роблять люди, стосовно чужих тварин.

Не можна торкатися чужої домашньої тварини без дозволу

Потрібно завжди запитувати у власника дозволу, перш ніж доторкнутися до чужої тварини. Це не лише звичайна ввічливість, але й проблема безпеки.

Все тому, що не всі собаки доброзичливі. Навіть крихітні цуценята можу повестись агресивно та навіть вкусити.

Не годуйте чужих тварин

Перш ніж годувати чужу тварину, потрібно поговорити з власником. Багатьом домашнім тваринам не можна їсти деякі продукти.

Не кожен власник хоче давати своїй тварині ласощі. Наприклад, якщо це цуценя, ви можете "зіпсувати" його шлунок.

До того ж у кожної собаки є свій раціон харчування, і його потрібно дотримуватись.

Не критикуйте чужу тварину

Експерти радять не робити зневажливих зауважень про чиюсь домашню тварину. Зокрема, якщо вам не подобаються тварини, то не варто критикувати чийсь вибір.

До того ж не можна критикувати вагу або зовнішність кота чи собаки, адже це грубо.

Непрошені поради

Не варто давати непрошених порад щодо поведінки чи стану здоров’я чужої тварини.

Якщо власники будуть потребувати вашої думки, вони звернуться до вас.

Слідкуйте, як діти поводяться з тваринами

Якщо ваша дитина зацікавилася чиїмось домашнім улюбленцем, обов’язково спостерігайте за ситуацією та інструктуйте її, як безпечно взаємодіяти.

Варто навчити дитину спершу запитувати дозволу власника, перш ніж грати з твариною. До того ж діти можуть бути занадто грубими з домашніми тваринами і можуть завдати їм травм.

Не можна запитувати, скільки власник заплатив за свою тварину

Не питайте людей, скільки вони заплатили за свого улюбленця. Вартість тварини - індивідуальна справа кожного. Це те саме, коли запитати в когось його зарплату або скільки ви заплатили за свій будинок чи машину.

Якщо ви хочете знати вартість, тому що хочете теж придбати домашню тварину, то всю інформацію можна знайти в інтернеті.

Фотографувати тварину без дозволу

Не фотографуйте та не знімайте на відео домашніх тварин без дозволу.

Багато власників, ймовірно, погодяться, якщо ви сфотографуєте їхнього улюбленого вихованця, але про це потрібно ввічливо попросити.