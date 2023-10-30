В зоопарке Киева животные "празднуют" Хеллоуин. Взгляните на эти счастливые фото и видео
В киевском зоопарке зверинец украсили красивыми тыквами к празднику Хэллоуин. Звери восприняли на "ура" такое празднество, ведь они обожают тыквы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на прекрасные кадры со страницы Facebook зоопарка Киева.
"Приобщаемся к мировой практике празднования Хэллоуина. Жители зоопарка стали героями волшебных кадров, чтобы подарить вам улыбки и позитив!" - написали сотрудники зоопарка под снимками.
В киевском зоопарке животные лакомятся тыквами (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Отметим, что животные обожают лакомиться ярко-оранжевыми плодами, разгар которых как раз в октябре.
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