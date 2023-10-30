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В зоопарке Киева животные "празднуют" Хеллоуин. Взгляните на эти счастливые фото и видео

Киев, Понедельник 30 октября 2023 12:53
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В зоопарке Киева животные "празднуют" Хеллоуин. Взгляните на эти счастливые фото и видео В зоопарке Киева звери "отмечают" Хэллоуин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В киевском зоопарке зверинец украсили красивыми тыквами к празднику Хэллоуин. Звери восприняли на "ура" такое празднество, ведь они обожают тыквы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на прекрасные кадры со страницы Facebook зоопарка Киева.

"Приобщаемся к мировой практике празднования Хэллоуина. Жители зоопарка стали героями волшебных кадров, чтобы подарить вам улыбки и позитив!" - написали сотрудники зоопарка под снимками.

В зоопарке Киева животные &quot;празднуют&quot; Хеллоуин. Взгляните на эти счастливые фото и видеоВ зоопарке Киева животные &quot;празднуют&quot; Хеллоуин. Взгляните на эти счастливые фото и видеоВ зоопарке Киева животные &quot;празднуют&quot; Хеллоуин. Взгляните на эти счастливые фото и видеоВ зоопарке Киева животные &quot;празднуют&quot; Хеллоуин. Взгляните на эти счастливые фото и видеоВ зоопарке Киева животные &quot;празднуют&quot; Хеллоуин. Взгляните на эти счастливые фото и видеоВ зоопарке Киева животные &quot;празднуют&quot; Хеллоуин. Взгляните на эти счастливые фото и видеоВ зоопарке Киева животные &quot;празднуют&quot; Хеллоуин. Взгляните на эти счастливые фото и видеоВ зоопарке Киева животные &quot;празднуют&quot; Хеллоуин. Взгляните на эти счастливые фото и видеоВ зоопарке Киева животные &quot;празднуют&quot; Хеллоуин. Взгляните на эти счастливые фото и видеоВ киевском зоопарке животные лакомятся тыквами (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Отметим, что животные обожают лакомиться ярко-оранжевыми плодами, разгар которых как раз в октябре.

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