В зоопарке Киева животные "празднуют" Хеллоуин. Взгляните на эти счастливые фото и видео

В киевском зоопарке зверинец украсили красивыми тыквами к празднику Хэллоуин. Звери восприняли на "ура" такое празднество, ведь они обожают тыквы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на прекрасные кадры со страницы Facebook зоопарка Киева.