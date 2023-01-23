"Зоопарк евакуювати неможливо": як живуть екзотичні тварини під час війни в Україні (фото)

Які проблеми виникли в зоопарках після 24 лютого

За словами Володимира Топчія, найперша трудність полягала в дефіциті кормів, води та палива. До того ж усе ускладнювалося логістичними перешкодами, тому доводилося функціонувати на виживання.

"Розумієте, зоопарк неможливо евакуювати. Якихось окремих тварин ще можна вивезти, але ж не всю колекцію. Якими були історії зоопарків у Другу світову війну? Вони продовжували функціонувати під обстрілами та бомбардуваннями (як от Лондонський чи наш, Миколаївський) і навіть в окупації (зоопарки Харкова, Одеси, Києва)", - розповів він.

Президент Асоціації зоопарків України Володимир Топчій (фото: unian.ua)

Проте допомога була потрібна не лише тваринкам, а й людям. Багато працівників на окупованих територіях залишилися без домівки та роботи.

Так, наприклад, Луцький зоопарк працевлаштував переселенців з Донбасу, а зоопарк "Лімпопо" на Львівщині надав притулок колегам з Харківського зоопарку та парку "XII місяців" на Київщині.

Як працюють зоопарки в умовах відключень світла та опалення

"Системне знищення агресором української енергетики та настання холодів спричинило нові виклики. В умовах тривалих відключень електропостачання, при постійній загрозі повного блекауту зоопарки гостро потребують обігрівальних пристроїв, генераторів та пального для їх роботи", - скаржиться Володимир.

Лемури гріються на батареї в умовах холодної зими (фото: unian.ua)

Щоб не дати тваринам замерзнути, у Рівненському зоопарку папуг переселили в кабінет директора, у Луцьку мавпам і лемурам видавали пледи. Крім того, місцеві жителі приносять тепле хутро для утеплення будиночків і вольєрів.

Хто може відвідувати зоопарки безкоштовно

У більшості зоопарк асоціюється з дитинством, теплим вихідним днем і відпочинком. Під час війни заклади повинні продовжувати виконувати цю роль.

"За часів Другої світової війни Лондонський зоопарк започаткував правило на безплатне відвідування військовими та пораненими. І всі українські зоопарки дотримуються цієї традиції. А деякі з наших колег успішно співпрацюють з психологами у справі реабілітації воїнів", - ділиться новим досвідом керівник зоопарку в Миколаєві.

Крім військових, безкоштовно прийти до тварин можуть і особи зі статусом ВПО.

Учасники бойових дій і ВПО можуть відвідувати зоопарки безкоштовно (фото: unian.ua)

Як підтримати українські зоопарки

Для того, щоб допомогти тваринам вижити в непростих умовах, ви можете просто придбати квитки на вхід. Така практика вже діяла в березні 2022 року, коли вся Україна купувала квитки до Миколаївського зоопарку, навіть не збираючись туди їхати насправді.

Вам потрібно просто обрати зоопарк та оплатити вхід онлайн на сайті: