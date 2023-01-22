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Ось чому коти насправді бояться пилососа

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Неділя 22 січня 2023 19:30
Ось чому коти насправді бояться пилососа Чому коти бояться пилососів (скриншот відео)
Автор: Світлана Мащенко

Більшість котів бояться пилососів і панічно втікають, коли ви тільки вмикаєте прилад. Їх ніхто ніколи ним не лякав, але тварини все одно забиваються в найглухіший кут, щоб перечекати, поки ви приберетеся.

Чому ж котики відчувають страх перед цим гаджетом для прибирання – читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Які причини страху пилососа

Відомо, що "фішкою" котів є надзвичайно гострий слух, так само як собак – супернюх. Слух у котячих в рази краще розвинутий, ніж у людини, і потрібен, щоб відстежувати здобич, на яку тварини полюють в дикій природі.

Саме гострий слух і є причиною того, що котики бояться пилососів. Вони просто не виносять гучних звуків. Для кішки шум від пилососа – те ж саме, як для людини – звук відбійного молотка.

Що робити

Не варто намагатися познайомити кота з пилососом і привчити його. Особливо ретельно треба стежити, щоб цього не робили маленькі діти, які заради забавки можуть полякати тварину.

Оберіть модель пилососа з більш низьким рівнем шуму, щоб менше травмувати тварину.

І звісно ж не прибирайте, коли кіт у кімнаті. Запустіть тварину в інше приміщення і тільки потім починайте пилососити.

Раніше ми писали, чому коти муркочуть і топчуть вас лапками.

Крім того читайте, з якої причини собаки на одних людей гавкають, а на інших – ні.

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