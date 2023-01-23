"Зоопарк эвакуировать невозможно": как живут экзотические животные во время войны в Украине (фото)

Какие проблемы возникли в зоопарках после 24 февраля

По словам Владимира Топчия, первая трудность заключалась в дефиците кормов, воды и топлива. К тому же все усложнялось логистическими препятствиями, поэтому приходилось работать на выживание.

"Понимаете, зоопарк невозможно эвакуировать. Каких-то отдельных животных еще можно вывезти, но ведь не всю коллекцию. Какими были истории зоопарков во Вторую мировую войну? Они продолжали функционировать под обстрелами и бомбардировками (как Лондонский или наш, Николаевский) и даже в оккупации (зоопарки Харькова, Одессы, Киева)", - рассказал он.

Президент Ассоциации зоопарков Украины Владимир Топчий (фото: unian.ua)

Однако помощь требовалась не только животным, но и людям. Многие работники на оккупированных территориях остались без дома и работы.

Так, например, Луцкий зоопарк трудоустроил переселенцев из Донбасса, а зоопарк "Лимпопо" во Львовской области приютил коллег из Харьковского зоопарка и парка "XII месяцев" из Киевской области.

Как работают зоопарки в условиях отключения света и отопления

"Системное уничтожение агрессором украинской энергетики и наступление холодов повлекло за собой новые вызовы. В условиях длительных отключений электроснабжения, при постоянной угрозе полного блекаута зоопарки остро нуждаются в обогревательных устройствах, генераторах и топливе для их работы", - жалуется Владимир.

Лемуры греются на батарее в условиях холодной зимы (фото: unian.ua)

Чтобы не дать животным замерзнуть, в Ровенском зоопарке попугаев переселили в кабинет директора, в Луцке обезьянам и лемурам выдавали пледы. Кроме того, местные жители приносят теплый мех для утепления домиков и вольеров.

Кто может посещать зоопарки бесплатно

В большинстве зоопарк ассоциируется с детством, теплым выходным днем и отдыхом. Во время войны учреждения должны продолжать выполнять эту роль.

"Во времена Второй мировой войны Лондонский зоопарк положил начало правила бесплатного посещения военными и ранеными. И все украинские зоопарки придерживаются этой традиции. А некоторые из наших коллег успешно сотрудничают с психологами в деле реабилитации воинов", - делится новым опытом руководитель зоопарка в Николаеве.

Помимо военных, бесплатно прийти к животным могут и лица со статусом ВПЛ.

Участники боевых действий и ВПЛ могут посещать зоопарки бесплатно (фото: unian.ua)

Как поддержать украинские зоопарки

Для того чтобы помочь животным выжить в непростых условиях, вы можете просто приобрести билеты на вход. Такая практика уже действовала в марте 2022 года, когда вся Украина покупала билеты в Николаевский зоопарк, даже не собираясь туда ехать на самом деле.

Вам нужно просто выбрать зоопарк и оплатить вход онлайн на сайте: