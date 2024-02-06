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Зоологи б'ють на сполох. Під Одесою у нацпарку з невідомих причин гинуть лебеді (фото)

Одеса, Вівторок 06 лютого 2024 16:08
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Зоологи б'ють на сполох. Під Одесою у нацпарку з невідомих причин гинуть лебеді (фото) Причина гибелі лебедів поки не встановлена (колаж: Facebook/Нижньодністровський національний природний парк)
Автор: Василина Копитко

У Нижньодністровському національному природному парку, що на Одещині, гинуть лебеді. Експерти підозрюють, що причиною цього може бути небезпечне вірусне захворювання птахів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нацпарку у Facebook.

Що відомо про гибель птахів

"Останнім часом в пониззі річки Дністер, зокрема в межах території Нижньодністровського НПП, його співробітниками та місцевим населенням дедалі частіше фіксується загибель лебедів. Адміністрація Парку вживає всіх необхідних заходів щодо зʼясування ситуації", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що якщо зʼясується, що птахи хворіють на небезпечну вірусну інфекцію, всі територіальні громади, що межують з територією Парку, будуть попереджені про загрозу.

Зазначимо, що у коментарях до посту один користувач вказав, що на Тилігульському лимані, що на межі Одеської та Миколаївської області, також гинуть лебеді.

Зоологи б'ють на сполох. Під Одесою у нацпарку з невідомих причин гинуть лебеді (фото)Зоологи б'ють на сполох. Під Одесою у нацпарку з невідомих причин гинуть лебеді (фото)Поки причина гибелі птахів невідома (фото: Facebook/Нижньодністровський національний природний парк)

Додамо, що Нижньодністровський національний природний парк розташований на території трьох районів Одеської області - Білгород-Дністровському, Біляївському та Овідіопольському. Парк заснували у 2008 році. Він входить в десятку найкращих національних природних парків України.

На території нацпарку водиться 254 види птахів. Також там 90 видів молюсків, 554 види комах, 67 видів риб, 9 - земноводних, 6 - рептилій та 32 види ссавців (без рукокрилих).

Раніше ми показували унікальних "білих янголів" на Тузлівських лиманах.

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