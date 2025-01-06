"Золотий глобус-2025": названо переможців престижної кінопремії

В ніч на 6 січня у Лос-Анджелесі відбулася 82-га церемонія вручення премії Голлівудської асоціації іноземної преси "Золотий глобус" , під час якої назвали імена переможців.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційний сайт машстабного заходу пише детальніше, що відомо.

Так, кримінальний мюзикл Жака Одіяра "Емілія Перес" забрав чотири нагороди, зокрема за "Найкращий мюзикл або комедії".

Найкращою драматичною стрічкою стала робота Брейді Корбета "Бруталіст". В цілому вона здобула три нагороди.

У той же час тріумфатором у списку серіалів став "Сьогун", якого відзначили чотирма нагородами, у тому числі за "Найкращий драматичний серіал".

Всі переможці "Золотого глобуса-2025"

Найкращий драматичний фільм: "Бруталіст"

"Бруталіст" Найкращий мюзикл або комедія: "Емілія Перес"

"Емілія Перес" Найкращий режисер драматичного фільму: Брейді Корбет ("Бруталіст")

Брейді Корбет ("Бруталіст") Найкращий фільм неанглійською мовою: "Емілія Перес"

"Емілія Перес" Найкращий анімаційний фільм: "Потік. Останній кіт на землі"

"Потік. Останній кіт на землі" Найкращий актор у драматичному фільмі: Едріен Броуді ("Бруталіст")

Едріен Броуді ("Бруталіст") Найкраща акторка у драматичному фільмі: Фернанда Торрес ("Я досі тут")

Фернанда Торрес ("Я досі тут") Найкраща акторка в мюзиклі або комедії: Демі Мур ("Субстанція")

Демі Мур ("Субстанція") Найкращий актор в мюзиклі або комедії: Себастьян Стен ("Інша людина")

Себастьян Стен ("Інша людина") Найкращий актор другого плану: Кіран Калкін ("Справжній біль")

Кіран Калкін ("Справжній біль") Найкраща акторка другого плану: Зої Салдана ("Емілія Перес")

Зої Салдана ("Емілія Перес") Найкращий сценарій драматичного фільму: Пітер Строхан ("Конклав")

Пітер Строхан ("Конклав") Найкращий драматичний серіал: "Сьогун"

"Сьогун" Найкращий серіал в жанрі комедії або мюзиклу: "Хитрощі"

"Хитрощі" Найкращий мінісеріал або телефільм: "Оленя"

"Оленя" Найкращий актор в драматичному серіалі: Хіроюкі Санада ("Сьогун")

Хіроюкі Санада ("Сьогун") Найкраща акторка в драматичному серіалі: Анна Саваі ("Сьогун")

Анна Саваі ("Сьогун") Найкраща акторка в комедійному серіалі або мюзиклі: Джин Смарт ("Хитрощі")

Джин Смарт ("Хитрощі") Найкращий актор в комедійному серіалі або мюзиклі: Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь") Найкращий актор другого плану в серіалі: Таданобу Асано ("Сьогун")

Таданобу Асано ("Сьогун") Найкраща акторка другого плану в серіалі: Джессіка Ганнінг ("Оленя")

Джессіка Ганнінг ("Оленя") Найкращий актор другого плану в мінісеріалі або телефільмі: Колін Фаррел ("Пінгвін")

Колін Фаррел ("Пінгвін") Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі або телефільмі: Джоді Фостер ("Справжній детектив")

Джоді Фостер ("Справжній детектив") Найкраща оригінальна музика: Трент Резнор, Аттікус Росс ("Претенденти")

Трент Резнор, Аттікус Росс ("Претенденти") Найкраща оригінальна пісня: El Mal ("Емілія Перес")

El Mal ("Емілія Перес") Найкращий стенд-ап: Елі Вонг ("Елі Вонг: Одинока жінка")

Елі Вонг ("Елі Вонг: Одинока жінка") Найкращі касові збори: "Wicked: Чародійка"

Нагадаємо, кінопремію "Золотий глобус" з 1944 року присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси за повнометражні кінороботи, а також серіали і телевізійні фільми. Нагородження проходить після результатів голосування провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.

Церемонію влаштовують на початку року, і ця подія символічно відкриває сезон кінонагород. А закриває його інша відома на весь світ кіновідзнака - премія Американської кіноакадемії "Оскар".