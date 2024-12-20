Як сьогодні виглядає Джилліан Андерсон - зірка "Секретних матеріалів", яка підтримує Україну

Джилліан Андерсон - американська акторка, письменниця, благодійниця та активістка, яка стала популярною після ролі агентки ФБР, судово-медичної експертки Дейни Скаллі у серіалі "Цілком таємно" (або ж "Секретні матеріали").

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує згадати, що відомо про життя 56-річної знаменитості та як вона виглядає сьогодні.

Кар'єра Джилліан Андерсон

У дитинстві майбутня зірка хотіла стати морським біологом, а в підлітковому віці доєдналася до панк-руху та почала на цьому тлі тікати з дому. У 16 років дівчина подалася до Лондона, де прожила наступні кілька років. А повернувшись до батьківського дому, закінчила школу та акторський відділ університету.

Після кількох років життя у Нью-Йорку вона перебралася до Голлівуда, працювала якийсь час офіціанткою, а свою акторську кар'єру розпочала п'єсою Алана Ейкборна "Друзі, яких нема".

Дебют Джилліан на екрані стався у 1992 році - в стрічці "Перевтілення". Того ж року вона переїхала до Лос-Анджелеса. Після року без роботи у кіно їй дісталася другорядна роль у молодіжному серіалі "Клас 96". А згодом вона отримала роль у серіалі "Цілком таємно".

Джилліан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)

Акторка погодилася на кастинг, оскільки була дуже зацікавлена особистістю головної героїні, яка була сильною, незалежною, розумною спеціалісткою. А автор ідеї Кріс Картер наполіг саме на її кандидатурі.

Селебриті не помилилася, оскільки образ Дейни Скаллі приніс їй світову славу і зробив одним із символів її часу. Вона здобула за цю роботу низку престижних нагород, у числі яких "Еммі", "Золотий глобус", а також дві премії Гільдії кіноакторів США.

Паралельно зі зйомками в культовому серіалі, акторка також знімалася у фільмах "Пекельне таксі", "Могутній", "Цілком таємно: Боротьба за майбутнє", а також зіграла головну роль в екранізації роману Едіт Вортон "Дім радості", за яку теж отримала нагороди.

Джилліан Андерсон у серіалі "Цілком таємно" (фото: Кінорум) Джилліан Андерсон у серіалі "Цілком таємно" (фото: Кінорум) Джилліан Андерсон у серіалі "Цілком таємно" (фото: Кінорум)

Особисте життя Джилліан Андерсон

У вересні 1993 року, під час зйомок у "Цілком таємно" вона познайомилася з постановником серіалу Клайдом Клотцом, за якого вийшла заміж. Через рік у пари народилася донька Пайпер.

Після розлучення з Клайдом Клотцом у 1997 році Джилліан Андерсон вийшла заміж за Джуліана Озанна, з яким була в офіційному шлюбі з 2004 по 2007 роки. З 2006 року зірка перебуває у стосунках із Марком Гріффітсом, від якого народила двох синів - Оскара та Фелікса (у 2006 і 2008 роках).

Джилліан Андерсон має трьох дітей (фото: instagram.com/gilliana)

Джилліан Андерсон підтримує Україну

Світова знаменитість доєдналася до благодійного аукціону від організації War Child UK, яка підтримує, зокрема, постраждалих українських дітей. Акторка закликала фанів доєднатися до донатів та підтримувати маленьких українців.

"Бомби падають на дітей в Україні. Я була там і бачила на власні очі, як війна розриває маленькі життя на частини. Вони голодні, вони мерзнуть, вони відчайдушно потребують безпеки. Тому я прошу вас зайти сьогодні за сайт War Child ("Діти війни") та задонатити лише п'ять фунтів", - зазначала у своєму зверненні Джилліан.

Тому, можна зрозуміти, що Андерсон належить до тих зірок, які використовують світову популярність задля того, аби допомогти нашій країні та вкотре нагадати про повномасштабну російську агресію, яка триває.

Джилліан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)

Фільмографія знаменитості

Фільмографія Джилліан Андерсон виглядає наступним чином: "Перевтілення", "Клас '96", "Цілком таємно", "Перезавантаження", "Голлівудський квадрат", "Сімпсони", "Пекельне таксі", "Велетень", "Мінливості кохання", "Могутній кельт", "Сексуальна освіта" та низка інших кінопроєктів.

Окрім акторства, як вже зазначалося вище, американка займається також письменництвом та благодійною діяльністю.

Андерсон зіграла Маргарет Тетчер у серіалі "Корона" (фото: instagram.com/gilliana)

Соцмережі акторки

Андерсон є активною користувачкою соцмереж. За її сторінкою в Instagram стежать майже 3,5 мільйони користувачів. У блозі можна знайти особисті кадри селебриті, поради з догляду за собою, новини, що стосуються її письменницької роботи, яскраві луки, у яких постає акторка, а також знімки з колегами чи затишні домашні фото.

Кадри із соцмереж Джилліан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)

Кадри із соцмереж Джилліан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana) Кадри із соцмереж Джилліан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana) Кадри із соцмереж Джилліан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana) Кадри із соцмереж Джилліан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)