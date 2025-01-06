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"Золотой глобус-2025": названы победители престижной кинопремии

Понедельник 06 января 2025 10:10
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"Золотой глобус-2025": названы победители престижной кинопремии Победители "Золотого глобуса-2025" (фото: Getty Images)
Автор: Любовь Блажко

В ночь на 6 января в Лос-Анджелесе состоялась 82-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус", во время которой назвали имена победителей.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт машстабного мероприятия пишет подробнее, что известно.

Так, криминальный мюзикл Жака Одияра "Эмилия Перес" забрал четыре награды, в частности за "Лучший мюзикл или комедии".

Лучшей драматической лентой стала работа Брейди Корбета "Бруталист". В общей сложности она получила три награды.

В то же время триумфатором в списке сериалов стал "Сегун", которого отметили четырьмя наградами, в том числе за "Лучший драматический сериал".

Все победители "Золотого глобуса-2025"

  • Лучший драматический фильм: "Бруталист"
  • Лучший мюзикл или комедия: "Эмилия Перес"
  • Лучший режиссер драматического фильма: Брэйди Корбет ("Бруталист")
  • Лучший фильм на неанглийском языке: "Эмилия Перес"
  • Лучший анимационный фильм: "Поток. Последний кот на земле"
  • Лучший актер в драматическом фильме: Эдриен Броуди ("Бруталист")
  • Лучшая актриса в драматическом фильме: Фернанда Торрес ("Я до сих пор здесь")
  • Лучшая актриса в мюзикле или комедии: Деми Мур ("Субстанция")
  • Лучший актер в мюзикле или комедии: Себастьян Стэн ("Другой человек")
  • Лучший актер второго плана: Киран Калкин ("Настоящая боль")
  • Лучшая актриса второго плана: Зои Салдана ("Эмилия Перес")
  • Лучший сценарий драматического фильма: Питер Строхан ("Конклав")
  • Лучший драматический сериал: "Сегун"
  • Лучший сериал в жанре комедии или мюзикла: "Хитрости"
  • Лучший мини-сериал или телефильм: "Олененок"
  • Лучший актер в драматическом сериале: Хироюки Санада ("Сегун")
  • Лучшая актриса в драматическом сериале: Анна Саваи ("Сегун")
  • Лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле: Джин Смарт ("Хитрости")
  • Лучший актер в комедийном сериале или мюзикле: Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
  • Лучший актер второго плана в сериале: Таданобу Асано ("Сегун")
  • Лучшая актриса второго плана в сериале: Джессика Ханнинг ("Олененок")
  • Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме: Колин Фаррел ("Пингвин")
  • Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме: Джоди Фостер ("Настоящий детектив")
  • Лучшая оригинальная музыка: Трент Резнор, Аттикус Росс ("Претенденты")
  • Лучшая оригинальная песня: El Mal ("Эмилия Перес")
  • Лучший стенд-ап: Эли Вонг ("Эли Вонг: Одинокая женщина")
  • Лучшие кассовые сборы: "Wicked: Чародейка"

Напомним, кинопремию "Золотой глобус" с 1944 года присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы за полнометражные киноработы, а также сериалы и телевизионные фильмы. Награждение проходит после результатов голосования ведущих журналистов, которые специализируются на тематике Голливуда.

Церемонию устраивают в начале года, и это событие символически открывает сезон кинонаград. А закрывает его другая известная на весь мир кинонаграда - премия Американской киноакадемии "Оскар".

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