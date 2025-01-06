"Золотой глобус-2025": названы победители престижной кинопремии

В ночь на 6 января в Лос-Анджелесе состоялась 82-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус" , во время которой назвали имена победителей.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт машстабного мероприятия пишет подробнее, что известно.

Так, криминальный мюзикл Жака Одияра "Эмилия Перес" забрал четыре награды, в частности за "Лучший мюзикл или комедии".

Лучшей драматической лентой стала работа Брейди Корбета "Бруталист". В общей сложности она получила три награды.

В то же время триумфатором в списке сериалов стал "Сегун", которого отметили четырьмя наградами, в том числе за "Лучший драматический сериал".

Все победители "Золотого глобуса-2025"

Лучший драматический фильм: "Бруталист"

"Бруталист" Лучший мюзикл или комедия: "Эмилия Перес"

"Эмилия Перес" Лучший режиссер драматического фильма: Брэйди Корбет ("Бруталист")

Брэйди Корбет ("Бруталист") Лучший фильм на неанглийском языке: "Эмилия Перес"

"Эмилия Перес" Лучший анимационный фильм: "Поток. Последний кот на земле"

"Поток. Последний кот на земле" Лучший актер в драматическом фильме: Эдриен Броуди ("Бруталист")

Эдриен Броуди ("Бруталист") Лучшая актриса в драматическом фильме: Фернанда Торрес ("Я до сих пор здесь")

Фернанда Торрес ("Я до сих пор здесь") Лучшая актриса в мюзикле или комедии: Деми Мур ("Субстанция")

Деми Мур ("Субстанция") Лучший актер в мюзикле или комедии: Себастьян Стэн ("Другой человек")

Себастьян Стэн ("Другой человек") Лучший актер второго плана: Киран Калкин ("Настоящая боль")

Киран Калкин ("Настоящая боль") Лучшая актриса второго плана: Зои Салдана ("Эмилия Перес")

Зои Салдана ("Эмилия Перес") Лучший сценарий драматического фильма: Питер Строхан ("Конклав")

Питер Строхан ("Конклав") Лучший драматический сериал: "Сегун"

"Сегун" Лучший сериал в жанре комедии или мюзикла: "Хитрости"

"Хитрости" Лучший мини-сериал или телефильм: "Олененок"

"Олененок" Лучший актер в драматическом сериале: Хироюки Санада ("Сегун")

Хироюки Санада ("Сегун") Лучшая актриса в драматическом сериале: Анна Саваи ("Сегун")

Анна Саваи ("Сегун") Лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле: Джин Смарт ("Хитрости")

Джин Смарт ("Хитрости") Лучший актер в комедийном сериале или мюзикле: Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

Джереми Аллен Уайт ("Медведь") Лучший актер второго плана в сериале: Таданобу Асано ("Сегун")

Таданобу Асано ("Сегун") Лучшая актриса второго плана в сериале: Джессика Ханнинг ("Олененок")

Джессика Ханнинг ("Олененок") Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме: Колин Фаррел ("Пингвин")

Колин Фаррел ("Пингвин") Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме: Джоди Фостер ("Настоящий детектив")

Джоди Фостер ("Настоящий детектив") Лучшая оригинальная музыка: Трент Резнор, Аттикус Росс ("Претенденты")

Трент Резнор, Аттикус Росс ("Претенденты") Лучшая оригинальная песня: El Mal ("Эмилия Перес")

El Mal ("Эмилия Перес") Лучший стенд-ап: Эли Вонг ("Эли Вонг: Одинокая женщина")

Эли Вонг ("Эли Вонг: Одинокая женщина") Лучшие кассовые сборы: "Wicked: Чародейка"

Напомним, кинопремию "Золотой глобус" с 1944 года присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы за полнометражные киноработы, а также сериалы и телевизионные фильмы. Награждение проходит после результатов голосования ведущих журналистов, которые специализируются на тематике Голливуда.

Церемонию устраивают в начале года, и это событие символически открывает сезон кинонаград. А закрывает его другая известная на весь мир кинонаграда - премия Американской киноакадемии "Оскар".