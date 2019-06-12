Знойная блондинка в партии Зеленского: что о ней известно (фото)

В списке партии "Слуга народа" на выборы в Верховную Раду оказалась неизвестная молодая девушка
На выборы в Верховную Раду недавно были представлены списки партий. Под номером 73 в перечне сотни кандидатов от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" значится некая Ирина Панченко. О загадочной знойной блондинке пишет издание "Страна".
По информации ресурса, 25-летняя Ирина Сергеевна Панченко - дочь бизнесмена Сергея Панченко, уроженца Кировоградской области, который с 2000 года живет в Киеве.
Ирина имеет юридическое образование - она закончила юрфак КНУ им. Т. Шевченко.
Ирина Панченко (фото: facebook.com)
"Ездит на внедорожнике "Бентли". Замечена только в самых дорогих салонах Киева с собачкой, на тусовках в ночных клубах, ресторанах", - говорит собеседник издания.
Также журналистам удалось раскопать провокативные кадры из студийной фотосессии, которую Ирина недавно сделала. Среди кадров есть и довольно откровенные - в ванной, в белье и топлес.
Ирина Панченко (фото: strana.ua)
Источники издания утверждают, что Ирину Панченко с подругами часто можно встретить в кароке-барах.
"Она любит петь в LEO и MARIO, отдыхает там с подругами "девичниками" по 15-20 человек", - рассказал источник.
Отец Ирины Сергей Панченко предоставил редакции резюме девушки, в котором значится, что в 2018 году девушка проходила курсы телеведущих Showmax, а с 2014 по 2017 годы работала юристом в ТОВ "Торговый дом "Финпром", после чего стала частным нотариусом.
Резюме кандидата в депутаты от "Слуги народа" Ирины Панченко (фото: strana.ua)
Журналисты связались и с самой девушкой. Она подтвердила, что именно она значится под №73 в списке "Слуги народа". Но как именно она попала в партию, девушка отвечать отказалась.
"Я буду давать комментарии, когда я буду в партии. Я еще никуда не попала. Поговорим после выборов", - сказала Ирина.
Ирина Панченко (фото: strana.ua)
Пользователи сети довольно саркастично отнеслись к попаданию блондинки в списки партии "Слуга народа". Они активно комментируют новость.
"Я еще никуда не попадала". Ха-ха-ха!" - сиронизировал один из юзеров.
"Отец - интересная личность", - написал комментатор.
"А кто-то думал будет что-то новое? То же, только неизвестное..." - прокомментировал очередной пользователь.
Кто такая Ирина Панченко от "Слуги народа" (скрин: facebook.com)
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