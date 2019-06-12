Спекотна блондинка в партії Зеленського: що про неї відомо (фото)

Хто така Ірина Панченко від "Слуги народу" (колаж РБК-Україна, фото: strana.ua)

У списку партії "Слуга народу" на вибори до Верховної Ради виявилася невідома молода дівчина

На вибори у Верховну Раду нещодавно були представлені списки партій. Під номером 73 в переліку сотні кандидатів від партії Володимира Зеленського "Слуга народу" значиться Ірина Панченко. Про загадкову спекотну блондинку пише видання "Страна".

За інформацією видання, 25-річна Ірина Сергіївна Панченко - дочка бізнесмена Сергія Панченка, уродженця Кіровоградської області, який з 2000 року живе в Києві.

Ірина має юридичну освіту - вона закінчила юрфак КНУ ім. Т. Шевченка.

Ірина Панченко (фото: facebook.com)

"Їздить на позашляховику "Бентлі". Помічена лише в найбільш дорогих салонах Києва з собачкою, на вечірках у нічних клубах, ресторанах", - говорить джерело видання.

Також журналістам вдалося розкопати провокативні кадри з студійної фотосесії, яку нещодавно зробила Ірина. Серед кадрів є і досить відверті - у ванній, в білизні і топлес.

Ірина Панченко (фото: strana.ua)

Джерела видання стверджують, що Ірину Панченко з подругами часто можна зустріти в кароке-барах: "Вона любить співати в LEO і MARIO, відпочиває там з подругами "дівичниками" по 15-20 осіб".

Батько Ірини Сергій Панченко надав редакції резюме доньки, в якому значиться, що в 2018 році дівчина проходила курси телеведучих "Showmax", а з 2014 по 2017 роки працювала юристом в ТОВ "Торговий дім "Финпром", після чого стала приватним нотаріусом.

Резюме кандидата в депутати від "Слуги народу" Ірини Панченко (фото: strana.ua)

Журналісти зв'язалися і з самою дівчиною. Вона підтвердила, що саме вона значиться під №73 в списку "Слуги народу". Але як саме вона потрапила в партію, дівчина відповідати відмовилася.

"Я буду давати коментарі, коли я буду в партії. Я ще нікуди не потрапила. Поговоримо після виборів", - сказала представникам ЗМІ Ірина.

Ірина Панченко (фото: strana.ua)

Користувачі мережі досить саркастично поставилися до потрапляння блондинки в списки партії "Слуга народу". Вони активно коментують новину.

"Я ще нікуди не потрапляла". Ха-ха-ха! "- зіронізував один з користувачів.

"Батько - цікава особистість", - написав коментатор.

"А хто-то думав буде щось нове? Те ж, тільки невідоме ..." - прокоментував черговий користувач.

Хто така Ірина Панченко від "Слуги народу" (скрін: facebook.com)

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