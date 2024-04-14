Знову на одні й ті самі граблі: Меган Маркл і принц Гаррі випустять авторські шоу

Про що будуть фільми Меган та Гаррі

Герцогиня та герцог Сассекські запустили у виробництво нові проекти про своє життя та хобі. Зокрема вони розкажуть про кулінарію, садівництво та професійне поло у житті королівської родини.

Як відомо, зйомки шоу розпочнуться вже влітку, а вийде воно на відомому стрімінговому сервісі Netflix, з яким Сассекські вже працювали раніше.

Меган Маркл розповідатиме про роль кулінарії, садівництва в її житті, а також герцогиня торкнеться таких тем, як розваги й дружба. Дружина принца буде світитися не тільки в кадрі, а й стане виконавчим продюсером.

Виробництво серіалу здійснюватиме корпорація інтелектуальної власності Sony Pictures Television.

Другий проект родини буде присвячено головній спортивній пристрасті принца Гаррі - поло.

Меган Маркл та принц Гаррі запускають нові проекти (фото: Getty images)

Ці епізоди зніматимуть на Відкритому чемпіонаті США у Веллінгтоні у штаті Флорида. Герцог буде досліджувати цей вид спорту, який славиться своєю естетикою і соціальною важливістю. Над шоу Гаррі працює продюсерська компанія Boardwalk Pictures.

Як ми вже повідомили, герцог і герцогиня Сассекські, разом стануть виконавчими продюсерами для Archewell Productions.

Також варто сказати, що наразі обидва шоу не мають назви та знаходяться на ранніх стадіях виробництва.