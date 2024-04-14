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Знову на одні й ті самі граблі: Меган Маркл і принц Гаррі випустять авторські шоу

Меган Маркл та принц Гаррі (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Меган Маркл та принц Гаррі попри весь хейт їхніх минулих робіт, знову працюють над фільмами з Netflix.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Deadline.

Про що будуть фільми Меган та Гаррі 

Герцогиня та герцог Сассекські запустили у виробництво нові проекти про своє життя та хобі. Зокрема вони розкажуть про кулінарію, садівництво та професійне поло у житті королівської родини. 

Як відомо, зйомки шоу розпочнуться вже влітку, а вийде воно на відомому стрімінговому сервісі Netflix, з яким Сассекські вже працювали раніше. 

Меган Маркл розповідатиме про роль кулінарії, садівництва в її житті, а також герцогиня торкнеться таких тем, як розваги й дружба. Дружина принца буде світитися не тільки в кадрі, а й стане виконавчим продюсером. 

Виробництво серіалу здійснюватиме корпорація інтелектуальної власності Sony Pictures Television.

Другий проект родини буде присвячено головній спортивній пристрасті принца Гаррі -  поло. 

Меган Маркл та принц Гаррі запускають нові проекти (фото: Getty images)

Ці епізоди зніматимуть на Відкритому чемпіонаті США у Веллінгтоні у штаті Флорида. Герцог буде досліджувати цей вид спорту, який славиться своєю естетикою і соціальною важливістю. Над шоу Гаррі працює продюсерська компанія Boardwalk Pictures.

Як ми вже повідомили, герцог і герцогиня Сассекські, разом стануть виконавчими продюсерами для Archewell Productions. 

Також варто сказати, що наразі обидва шоу не мають назви та знаходяться на ранніх стадіях виробництва.

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Меган МарклПринц ГарріКоролівська сім'я