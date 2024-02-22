Зірка "Бріджертонів" повторила давній образ Меган Маркл (фото)

Образи Меган Маркл дуже часто підкорюють своєю красою та витонченістю. Саме тому їх можна побачити й на інших знаменитостях.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти про те, як Фібі Дайневор майже в точності відтворити образ Меган Маркл.

Фібі Дайневор відтворила образ Меган Маркл

У зіркових колах досить часто можна зустріти схожі образи, але це не ще не означає, що вони планують бути як хтось. Ці образи можуть бути відтворені й крізь роки та десятиліття.

Наприклад, Кейт Міддлтон протягом багатьох років втілює в життя образи принцеси Діани й навіть використовує її речі та прикраси.

Так само як і принцеса Іспанії Леонор повторила образи Кейт Міддлтон і Меган Маркл у білому костюмі.

Тепер на церемонії BAFTA 2024 зірка романтичного серіалу “Бріджертони” Фібі Дайневор втілила у життя давній образ Меган Маркл. Звісно, він не виглядає на 100 відсотків схожим на лук герцогині, але дуже нагадує саме його.

Фібі Дайневор відтворила образ Меган Маркл (фото: Getty images)

Річ в тому, що Дайневор одягла білу атласну сукню довжиною максі. Воно має цікаву форму, що якраз і нагадує сукню Маркл, адже має цікавий перехід на шиї, а також гарно підкреслює талію, низ суконь також має майже однаковий вигляд.

Єдиною відмінністю є глибокий розріз у зоні декольте, оскільки у дружини принца Гаррі ця зона повністю закрита, проте оголені плечі та руки, як і у Фібі.

Але якщо акторка одягнула свою сукню на церемонію нагородження, то для Меган Маркл вона стала більш знаковою, адже вона одягнула свою білосніжну сукню від бренду Stella McCartney після весільної церемонії.

Образ Меган Маркл у 2018 році після церемонії ожруження з принцом Гаррі (фото: Getty images)

Окрім сукні зірка "Бріджертонів" зробила схожу зачіску - акуратний пучок на потилиці з рівним проділом та доповнила образ срібними сережками, які, відрізняються від тих, які ми бачимо на герцогині Сассекській.