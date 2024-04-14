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Снова на одни и те же грабли: Меган Маркл и принц Гарри выпустят авторские шоу

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Меган Маркл и принц Гарри, несмотря на весь хейт их прошлых работ, снова работают над фильмами из Netflix.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Deadline.

О чем будут фильмы Меган и Гарри

Герцогиня и герцог Сассекские запустили в производство новые проекты о своей жизни и хобби. В частности, они расскажут о кулинарии, садоводстве и профессиональном поло в жизни королевской семьи.

Как известно, съемки шоу начнутся уже летом, а выйдет оно на известном стриминговом сервисе Netflix, с которым Сассекские уже работали ранее.

Меган Маркл будет рассказывать о роли кулинарии, садоводства в ее жизни, а также герцогиня затронет такие темы, как развлечения и дружба. Жена принца будет светиться не только в кадре, но станет исполнительным продюсером.

Производство сериала будет осуществляться корпорацией интеллектуальной собственности Sony Pictures Television.

Второй проект семьи будет посвящен главной спортивной страсти принца Гарри - поло.

Меган Маркл и принц Гарри запускают новые проекты (фото: Getty images)

Эти эпизоды будут сниматься на Открытом чемпионате США в Веллингтоне в штате Флорида. Герцог будет исследовать этот вид спорта, который славится своей эстетикой и социальной важностью. Над шоу Гарри работает продюсерская компания Boardwalk Pictures.

Как мы уже сообщили, герцог и герцогиня Сассекские, вместе станут исполнительными продюсерами для Archewell Productions.

Также стоит сказать, что оба шоу пока не имеют названия и находятся на ранних стадиях производства.

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Меган МарклПринц ГарриКоролевская семья