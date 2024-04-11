Чарльз III планує примиритися з Гаррі та Меган Маркл: що замислив король
Король Чарльз III оголосив про свій намір примиритися зі своїм сином Гаррі та його родиною, і це через кілька років після сварки.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Page Six.
Король Чарльз III планує примиритися з принцом Гаррі
Стало відомо, що король Чарльз хоче запросити принца Гаррі та Меган Маркл до замку Балморал цього літа, оскільки король відчуває потребу налагодити стосунки зі своїми молодшими онуками - принцом Арчі та принцесою Лілібет.
"Я бачу, як Чарльз відчайдушно хоче побачити дітей і простягає оливкову гілку Меган і Гаррі. Він може вирішити, що життя занадто коротке. Балморал - справді ідеальне, спокійне місце для возз'єднання. Якщо він таки надішле запрошення, то Гаррі та Меган напевно погодяться на візит", - вважає джерело.
Таке рішення короля здається дивним, але якщо взяти до уваги те, що нині він лікується від раку, а боротьба з недугою, яка може забрати життя, сильно змінює світогляд і люди починають ставитися до всього по-іншому, з більшою цінністю та вдячністю.
Король Чарльз III збирається примиритися з сином Гаррі та Меган Маркл (фото: Getty images)
Але наміри короля зрозуміти поки важко, адже відверто про це він не заявив, а весь цей задум лише заради спілкування з онуками.
Та до літа може ще багато чого змінитися, а рішення у королівській родині також не є сталими.
Варто нагадати, що коли Гаррі дізнався про діагноз батька, він прилетів до нього та зустрівся, щоправда, не надовго. Але це вже прояв турботи та любові попри все.
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