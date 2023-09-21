Знебарвлення екрану на телефоні: що це таке і як з цим боротися

Чому відбувається знебарвлення екрана

Вигорання екранів може відбутися незалежно від того, чи у вас в руках дорогий iPhone, Samsung чи дешевий Xiaomi. Якщо ваш смартфон оснащений OLED-екраном - ви у зоні ризику.

OLED - це технологія органічних світлодіодів. Такі екрани дуже якісні та мають здатність передавати чіткі та натуральні кольори. Цього вдалося досягнути завдяки тому, що кожен піксель є самостійним і виробляє світло незалежно від інших.

Як запобігти вигоранню екрана

Увімкніть яскраве відео

Вам потрібне буде відео, яке використовує велику палітру кольорів, що швидко змінюють одне одного. Такі відео не складно знайти на відеосервісі YouTube. Стрімка зміна кольорів на відео змусить усі ваші пікселі працювати дуже швидко і оживить вигорілі. Яскраві рухомі заставки на екрані смартфоні - хороший спосіб зробити так, щоб пікселі не вигорали.

Зменшіть яскравість

На дуже яскравому екрані приємно розглядати фото чи дивитися відео, але саме яскравість призводить до вигорання, тому її варто використовувати з розумом.

Хорошим варіантом також буде увімкнення функції "Автояскравість". Тоді ваш смартфон адаптуватиме яскравість екрану до навколишнього освітлення.

Увімкніть автоблокування

Пікселі вигорають через яскравість, а також через те, що їм постійно доводиться працювати, якщо на вашому екрані не налаштовано автоблокування екрана. Тому, коли ви не використовуєте смартфон, блокуйте його. Або налаштуйте функцію автоблокування.

Регулярно міняйте шпалери та заставки

Вигоряння екрана OLED відбувається через статичні елементи, які з'являються протягом тривалого часу. Тому рекомендується змінювати зображення на робочому дисплеї щонайменше кожні кілька тижнів. Чорні шпалери можуть бути особливо корисними, оскільки пікселі AMOLED-екранів відключаються при відображенні чорного кольору.

Використовуйте повноекранний режим для популярних програм

Програми, що працюють у такому режимі, приховують статус-бар та інші елементи інтерфейсу, найбільш схильні до вигорання. Хоча не всі програми підтримують повноекранний режим, але можна використовувати ті, які дозволяють перевести будь-яку програму в повноекранний режим.

Обмежте час роботи функції Always-On Display

Якщо смартфон підтримує цю функцію, налаштуйте таймер очікування, щоб екран автоматично вимикався через деякий час. Це допоможе уникнути тривалого відображення статичних елементів.