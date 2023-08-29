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Не кладіть ці предмети поруч зі смартфоном. Інакше можуть бути проблеми

Вівторок 29 серпня 2023 19:40
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Не кладіть ці предмети поруч зі смартфоном. Інакше можуть бути проблеми Яких предметів не повинно бути поряд із смартфоном (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Смартфон став у сучасному світі звичним супутником практично скрізь та завжди. І часом ми не звертаємо уваги, куди його кладемо чи які предмети кидаємо поруч зі своїм телефоном. І дарма, оскільки деякі речі можуть зашкодити вашому гаджету.

Поряд з якими предметами не повинен бути ваш смартфон - читайте в матеріалі нижче.

Металеві предмети

Виходячи з дому, ми зазвичай запихаємо телефон у кишеню. І там дуже часто виявляються ключі з брелоком. Ключами можна дуже швидко і легко подряпати не тільки екран смартфона, а й задню стінку, і є ризик розбити екран.

Тому намагайтеся тримати свій телефон подалі від дрібних металевих предметів, а для ключів купіть спеціальну ключницю.

Паперові гроші

Зараз уже нікого не здивуєш використанням чохла смартфона як гаманця. Особливо це модно у підлітків. Але так робити не варто, оскільки це може призвести до перегріву пристрою.

Банківські карти

Банківські та дисконтні картки, картки для проїзду з магнітними смужками зберігати в чохлі або поряд зі смартфоном не можна. Є ризик, що карти можуть розмагнітитись.

Помада

Здавалося б, чим може зашкодити вашому смартфону помада? Виявляється, якщо тюбик вашої помади закривається на магніт, це може вплинути на сигнал і з'єднання смартфона. Заодно перевірте, чи немає у вашій сумочці інших предметів із магнітом.

Їжа

Смартфон - не найчистіший предмет через його постійне використання. Тому суто з гігієнічних міркувань не варто його класти поруч із їжею. Крім того, ви можете капнути чимось на телефон.

До речі, раніше ми повідомляли, що потрібно робити зі своїм телефоном хоча б раз на місяць.

А ще розповідали, коли телефон категорично не можна ставити на зарядку.

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