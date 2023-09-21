Обесцвечивание экрана на телефоне: что это такое и как с этим бороться

Почему происходит обесцвечивание экрана

Выгорание экранов может произойти независимо от того, у вас в руках дорогой iPhone, Samsung или дешевый Xiaomi. Если ваш смартфон оснащен OLED-экраном - вы в зоне риска.

OLED - это технология органических светодиодов. Такие экраны очень качественные и способны передавать четкие и натуральные цвета. Этого удалось добиться благодаря тому, что каждый пиксель является самостоятельным и производит свет независимо от других.

Как предотвратить выгорание экрана

Включите яркое видео

Вам потребуется видео, использующее большую палитру цветов, быстро сменяющих друг друга. Такие видео не сложно найти на YouTube. Стремительное изменение цвета на видео заставит все ваши пиксели работать очень быстро и оживит выгоревшие. Яркие подвижные заставки на экране смартфона - хороший способ сделать так, чтобы пиксели не выгорали.

Уменьшите яркость

На очень ярком экране приятно рассматривать фото или смотреть видео, но именно яркость приводит к выгоранию, поэтому ее следует использовать с умом.

Хорошим вариантом будет также включение функции "Автояркость". Тогда ваш смартфон будет адаптировать яркость экрана к окружающему освещению.

Включите автоблокировку

Пиксели выгорают из-за яркости, а также из-за того, что им постоянно приходится работать, если на вашем экране не настроена автоблокировка экрана. Поэтому когда вы не используете смартфон, блокируйте его. Или настройте автоблокировку.

Регулярно меняйте обои и заставки

Выгорание экрана OLED происходит из-за статических элементов, которые появляются в течение длительного времени. Поэтому рекомендуется изменять изображение на рабочем дисплее не менее каждые несколько недель. Черные обои могут быть особенно полезны, поскольку пиксели AMOLED-экранов отключаются при отображении черного цвета.

Используйте полноэкранный режим для популярных программ

Программы, работающие в таком режиме, скрывают статус-бар и другие элементы интерфейса, наиболее подверженные выгоранию. Хотя не все программы поддерживают полноэкранный режим, можно использовать те, которые позволяют перевести любую программу в полноэкранный режим.

Ограничьте время работы функции Always-On Display

Если смартфон поддерживает эту функцию, настройте таймер ожидания, чтобы экран автоматически выключался через некоторое время. Это поможет избежать продолжительного отображения статических элементов.