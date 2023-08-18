Що потрібно робити зі своїм телефоном раз на місяць: багато хто не знає про це

При активному користуванні смартфоном рано чи пізно виникає ситуація, коли гаджет починає гальмувати чи зависати. Вирішити такі проблеми можна простими діями.

Про це пише Itechua .

Перезавантаження гаджета

Необхідно виконувати щонайменше одне перезавантаження смартфона раз на місяць. Бажано проводити цю процедуру навіть частіше.

Все тому, що тривала безперервна робота навантажує пристрій.

Також, за час роботи накопичуються безліч програмних помилок та тимчасових файлів. Перезавантаження дозволяє вирішити ці проблеми та знизити навантаження на ваш пристрій.

Очищення кешу

Кеш служить для тимчасового зберігання файлів і полегшує взаємодію з програмами, прискорюючи доступ до них. Однак переповнений кеш може уповільнити роботу мобільного пристрою.

Багато файлів, що автоматично зберігаються на телефон, можна видалити.

Для цього слід зайти в "Параметри", потім у "Програми»". Далі виберіть програми, для яких непотрібні тимчасові файли (найчастіше це месенджери),

Потім перейдіть до розділу "Пам’ять" і натисніть "Очистити кеш".

Важливо, що регулярне очищення кешу щомісяця забезпечує нормальне функціонування смартфона.

Що буде, якщо взагалі не перезавантажувати телефон

Є користувачі, які не перезавантажують смартфон зовсім або роблять це дуже рідко. Зокрема, це може призвести до таких проблем: