Знайдено 5000-річний наскальний малюнок, що нагадує біблійний опис народження Христа

На одній із цих картин зображено дитину між своїми батьками, зірку на сході та дві тварини, що викликає асоціацію з біблійним сюжетом про народження Ісуса Христа.

Вчені вважають цей малюнок найдавнішим зображенням вертепу, будь-коли виявленим. Живопис знаходиться на стелі невеликої порожнини у скелі, яку назвали "Печерою батьків". Вона розташована на території Єгипту між плато Гільф аль-Кебір та долиною Нілу.

"Це дуже незабутня сцена, яка справді схожа на різдвяний вертеп, але вона передує йому приблизно на 3 000 років" - заявив Марко Мореллі, геолог, директор Музею планетарних наук у Прато (Італія).

Наскальний малюнок із зображенням народження Ісуса Христа (фото: Ancient Origins)

В останньому звіті також зазначається, що зображення наскального живопису виконані при використанні червонувато-коричневої охри. Одне із зображень тварин є левом без голови, який трактується як символ Христа. На цій же картині дитина зображена трохи піднесеною до небес, можливо, символізуючи народження або вагітність, як вказують автори дослідження.

Вертеп - це печера, пов'язана з народженням Ісуса відповідно до Писань. В Євангелії від Матвія розповідається, що три мудреці пішли за висхідною зіркою, яка привела їх до місця народження Ісуса у Віфлеємі.