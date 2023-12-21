Чи буде гріхом, якщо святкувати Різдво двічі - 25 грудня і 7 січня?

25 грудня в Україні відзначають Різдво Христове за новим церковним календарем. Водночас кожна громада може самостійно визначитися з датою святкування, але робити це і 25 грудня, і 7 січня не варто.

Про це розповів протоієрей, доктор наук з богослов'я, професор Віталій Клос у коментарі РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли святкувати Різдво у 2023 році

1 вересня 2023 року Україні перейшла на новоюліанський церковний календар. Відповідно до нього дати майже всіх релігійних свят "посунулися" на 13 днів назад. Відтак і Різдво Христове стало припадати не на 7 січня, а на 25 грудня.

Однак протоієрей Віталій Клос наголошує, що перехід на новий календар не є примусовим.

"Кожна громада не тільки має право обирати, як святкувати (за старим чи за новим стилем), але й загалом жити. Тобто кожна громада в ПЦУ чи УПЦ має можливість молитися або за старим, або за новим календарем", - пояснює священнослужитель.

Таким чином кожна парафія може обрати дату святкування Різдва.

Як тепер дотримуватися посту

Відзначення цього свята передбачає певну насамперед духовну підготовку. Наприклад, дотримання посту.

Якщо людина дотримується нового церковного календаря, тоді для неї піст закінчується 25 грудня. А якщо хтось святкує 7 січня, тоді й надалі потрібно дотримуватися Різдвяного посту.

Так само не можна розпочати Різдвяний піст за новим календарем, а завершити за старим чи навпаки.

"Православна людина, яка для себе визначила ту чи іншу громаду, знає дати відповідно до календаря. Якщо людина починає так, а закінчує інакше, це означає, що вона не розуміє суті чи заплуталася сама в собі", - каже фахівець.

Чи можна святкувати Різдво і 25 грудня, і 7 січня

Протоієрей зазначає, що православна людина так святкувати не може.

"Так може святкувати людина, яка не розуміє суті самого свята. Елементарне питання, чи може людина двічі народитися. Ми святкуємо народження спасителя, відповідно так само й тут", - пояснює доктор наук з богослов'я.